Gniazdownicy nie widzą szans na kredyt

W szansę na uzyskanie kredytu hipotecznego wierzy zaledwie co czwarty tak zwany gniazdownik - wynika z raportu Otodom. Jednak, jak wynika z badania, 40 procent z nich patrzy w przyszłość pozytywnie, licząc na pomoc w sfinansowaniu lokum, a także na zmiany na rynku.

Jak wskazano, wg danych Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound), mieszkańcy krajów Unii Europejskiej, którzy mieszkają z rodzicami, stanowią 42 proc. osób w wieku 25-29 lat oraz 20 proc. mających od 30 do 34 lat. Różnice wśród krajów unijnych są bardzo duże - w Finlandii i Szwecji tylko 2 proc. młodych pracujących mieszka z rodzicami. Na drugim biegunie jest Chorwacja z 65 proc. odsetkiem osób w wieku 25-34 lata mieszkających z rodzicami i Słowacja - 60 proc.

Polska plasuje się w tym zestawieniu powyżej średniej unijnej - w 2022 roku 42 proc. młodych ludzi w wieku 25-34 lata, którzy pracowali, mieszkało nadal ze swoimi rodzicami. Taki sam wynik odnotowano w Hiszpanii . W Niemczech i we Francji odsetek ten stanowił 12 proc., w Irlandii 40 proc, we Włoszech 48 proc., a w Portugalii i Grecji odpowiednio 52 proc. i 57 proc.

"Gniazdowników" w Polsce ubywa

Z przedstawionych w raporcie danych wynika też, że w Polsce średni wiek, w którym młodzi wyprowadzają się z domu rodzinnego, wynosi nieco ponad 27 lat, przy czym w 2022 r. było to 28,2 roku. Młodzi Finowie opuszczają dom rodzinny statystycznie w wieku 21, a Chorwaci 31 lat.

Jak podał Otodom, wg danych GUS , w latach 2018-2022 liczba "gniazdowników" w Polsce zmniejszyła się o 300 tys. osób . Autorzy badania Eurofound wnioskują, że w krajach Europy Południowej i Wschodniej więzi rodzinne są bardzo silne, a wsparcie dla młodych ludzi na rynku mieszkaniowym ze strony rządu dość niskie, przez co młodzi dłużej mieszkają z rodzicami.

Z raportu Otodom "Szczęśliwy dom. Mieszkanie na osi czasu" wynika, że stały kontakt z bliskimi jako powód "gniazdowania" wskazało 34 proc. respondentów. 47 proc. osób w wieku 25-34 lata żyje z rodzicami z wyboru, nie zaś ze względu na sytuację finansową. Z kolei 50 proc. chce się wyprowadzić się, kiedy to tylko będzie możliwe .

Polska liderem wzrostu cen mieszkań

Autorzy wskazali, że według Eurostatu Polska jest obecnie liderem wzrostu cen mieszkań w Europie. "Podczas gdy np. wykresy pokazujące ceny w Niemczech, Francji czy Włoszech rysują się sinusoidalnie, w Polsce ceny niemal nieprzerwanie rosną od ponad 10 lat. Według danych Otodom Analytics średnia stawka za metr kwadratowy mieszkania z rynku deweloperskiego w Warszawie to 17,5 tys. zł, w Krakowie to niespełna 16 tys. zł, we Wrocławiu i Trójmieście nieco ponad 14 tys. zł, w Katowicach i Poznaniu około 12 tys. zł, a w Łodzi 11 tys. zł.