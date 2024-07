Globalna awaria informatyczna. Nie działają systemy na lotniskach, problemy mają banki

Trwają analizy przyczyn globalnej awarii

Jak wyjaśniła dla portalu stacji CNN profesor Jill Slay z katedry ds. cyberbezpieczeństwa SmartSat na Uniwersytecie Południowej Australii, "globalny wpływ" awarii jest "ogromny", ale jest "za wcześnie, aby wyciągać wnioski" na temat tego, co ją spowodowało. - Obecnie mamy do czynienia z poważną, globalną awarią techniczną, która ma wpływ na wiele firm i usług. Niektórzy przypisują to usługom oferowanym przez CrowdStrike (firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem - red.). Inni przypisują to Microsoftowi lub Amazonowi. Branża będzie to monitorować, ale na tym etapie jest zbyt wcześnie, aby wyciągać wnioski - stwierdziła prof. Slay. Dodała, że awaria "może być wynikiem błędnej konfiguracji przez jedną z tych firm lub "interferencji między produktami”. - Możliwe, że doszło do naruszenia bezpieczeństwa, ale instynkt podpowiada mi, że wydaje się to mało prawdopodobne - powiedziała.