Premier Morawiecki i wicepremier Sasin w siedzibie PiS. Wcześniej przyjechał prezes partii

Premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jacek Sasin przyjechali w środę do siedziby PiS przy ulicy Nowogrodzkiej. Wcześniej pojawił się tu prezes partii Jarosław Kaczyński.

Reporter TVN24 Radomir Wit pytał premiera Mateusza Morawieckiego, czy to spotkanie w sprawie wyborów, ale – jak relacjonował – premier nie odpowiedział.

Sasin: na sto procent uda się 10 maja przeprowadzić wybory korespondencyjne

- Rzeczywiście te przygotowania już się odbywają. Nie na mocy moich decyzji. Dzieje się to przede wszystkim na podstawie decyzji marszałek Sejmu, która wyznaczyła wybory prezydenckie zgodnie z konstytucją na 10 maja i na podstawie decyzji pana premiera wydanej w oparciu o ustawę antycovidową, która nakazała państwowym firmom, takim jak Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych oraz Poczta Polska, przygotowanie do tych wyborów, aby mogły się odbyć w trybie korespondencyjnym - mówił.

Przyznał, że Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych "już drukuje karty do głosowania". - Wzór kart określiła Państwowa Komisja Wyborcza jeszcze w lutym tego roku - powiedział.

Na uwagę, że na mocy pakietu antykryzysowego uprawnienie do określenia wzoru karty do głosowania zostało odebrane PKW, a na mocy ustawy o wyborach korespondencyjnych zostało przyznane właśnie Sasinowi, odparł: - Ale Państwowa Komisja Wyborcza już to zrobiła, zanim te przepisy weszły w życie . - W momencie, kiedy wejdą w życie przepisy tej ustawy, która dzisiaj zalega w Senacie, wtedy oczywiście takie rozporządzenie będzie musiało być wydane przez ministra aktywów państwowych, które potwierdzi ten wzór - dodał.