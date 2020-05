PKW: Głosowanie 10 maja nie może się odbyć. Lokale zamknięte, bez ciszy wyborczej

"Obowiązująca regulacja prawna pozbawiła PKW instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków"

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii przy przeprowadzaniu wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) w zakresie: 1) podawania w formie obwieszczenia do wiadomości wyborców informacji, o których mowa w art. 16 § 1; 2) wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania; 3) przekazywania wyborcom informacji, o których mowa w art. 37d § 1; 4) głosowania korespondencyjnego, o którym mowa w art. 53a; 5) głosowania przez pełnomocnika; 6) ustalania przez Państwową Komisję Wyborczą wzoru karty do głosowania i zarządzania przez nią druku tych kart.

PKW zwróciła uwagę, że pozbawienie jej "prawnych możliwości drukowania kart do głosowania sprawiło, że głosowanie w wyborach" w dniu 10 maja "jest niemożliwe". "Karty wyborcze są bowiem warunkiem koniecznym do przeprowadzenia głosowania" - wyjaśniono w komunikacie.

Hermeliński: komunikat ma uspokoić opinię publiczną

Podkreślił jednak, że "formalnie nie jest to decyzja, która kończy kampanię wyborczą i procedurę wyborczą", bo to należy do decyzji marszałek Sejmu Elżbiety Witek. - Pani marszałek zarządza wybory, wyznacza ich termin. Wydaje mi się, że w takiej sytuacji w swoim postanowieniu o zarządzeniu nowych wyborów, które zapewne wyda, powinna zdecydować też o zakończeniu tej kampanii, która w sumie nie doszła do finału - tłumaczył.