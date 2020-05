Dudek: prezes PiS może teraz decydować, czy lepsze jest szybkie zwycięstwo Dudy, czy większość rządowa

Prezes Kaczyński może w tym momencie ważyć to, czy bardziej mu zależy na przeforsowaniu reelekcji Andrzeja Dudy 23 maja, czy też stabilna większość rządowa jest dla niego ważniejsza - mówił w "Kropce nad i" profesor Antoni Dudek. W TVN24 odniósł się do wyborów prezydenckich i podjętej w ich sprawie uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. - Każda hipoteza jest możliwa - mówił drugi gość programu, Aleksander Smolar, komentując możliwą nową datę wyborów.

"Jarosław Kaczyński będzie głównym decydentem"

Dudek przypomniał, że według konstytucji, wybory powinny się odbyć najpóźniej na 75 dni przed końcem kadencji, czyli w tym roku najpóźniej 23 maja. - Mam przeczucie, że pani marszałek będzie zmierzała w tym kierunku, chyba że jednak prezes Jarosław Kaczyński, bo nie wątpię, że będzie on głównym decydentem, uzna, że to grozi jednak rozpadem Zjednoczonej Prawicy - powiedział. Nawiązał tutaj do możliwości wyjścia 18 posłów Porozumienia z koalicji rządzącej.

"Każda hipoteza jest możliwa"

Prezes Fundacji Batorego Aleksander Smolar powiedział, że "jesteśmy w sytuacji kompletnego chaosu i każda hipoteza jest możliwa". - Ważna jest analiza sytuacji. Jaką decyzję podejmie Jarosław Kaczyński, a jego wola to pierwsza i jedyna zasada tej władzy, to my tego nie wiemy - przyznał. - Zgadzam się z interpretacją profesora Dudka, że uchwała Państwowej Komisji (Wyborczej - red.) jest taka, że nie pozostawia wyboru: 23 maja to powinna być data wyborów, bo alternatywy nie ma - zaznaczył.