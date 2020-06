"Jest jedna rzecz, która trochę niepokoi" byłego szefa Państwowej Komisji Wyborczej

Były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński zwrócił uwagę w "Tak jest" w TVN24, że w przypadku głosowania korespondencyjnego koperty z głosami będą pozostawały przez pewien czas pod nadzorem Poczty Polskiej w - jak to określił - quasi-urnach. - Nie podejrzewam, żeby miało dojść do masowego dosypywania czy odejmowania głosów, jednak te urny znikną z pola widzenia kontroli społecznej - stwierdził.

W zbliżających się wyborach prezydenckich każdy wyborca może głosować korespondencyjnie. We wtorek mija termin, w którym można zgłosić taki zamiar komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu tej gminy, w której dana osoba ujęta jest w spisie wyborców. O zasadach dotyczących sposobu głosowania mówił we wtorek w "Tak jest" w TVN24 były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej i sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku Wojciech Hermeliński.

"Ustawa nie przewiduje żadnej możliwości nadzoru społecznego nad tym sposobem głosowania"

Sędzia Wojciech Hermeliński przyznał, że "jest jedna rzecz, która trochę niepokoi" go, jeżeli chodzi o głosowanie metodą korespondencyjną. Zwrócił uwagę na okres, w którym koperty zwrotne z głosami będą przebywać na terenie placówek Poczty Polskiej i nie będą podlegać kontroli zewnętrznej.

- Najpóźniej 26 czerwca te quasi-urny czy skrzynie muszą być wystawione przez wyznaczonego do tego operatora, a więc przez Pocztę Polską. Tam 26 czerwca ci wyborcy w kraju, którzy złożyli wnioski, że chcą głosować korespondencyjnie, będą wrzucać koperty zwrotne z głosami. Następnie przez dwa dni do wyborów koperty zwrotne będą przechowywane - jak mówi ustawa - przez Pocztę Polską. Ustawa nie przewiduje żadnej możliwości nadzoru społecznego nad tym sposobem głosowania - zauważył Hermeliński.

Przypominał, że taki nadzór istnieje w lokalach wyborczych, kiedy oddajemy głosy w sposób tradycyjny. - To mogą być mężowie zaufania, to mogą być obserwatorzy krajowi, zagraniczni, oni mogą obserwować sam akt głosowania, liczenie głosów, mogą nawet filmować to liczenie głosów - wyliczał.