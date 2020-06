"Jeżeli w PiS-ie jest obawa i strach, to znaczy, że opozycja ma szansę wygrać"

Można powiedzieć, że ten list jest ściągnięciem lejców, pociągnięciem do ostatniego boju - mówił poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Poncyljusz o liście Jarosława Kaczyńskiego do członków PiS. Krzysztof Gawkowski z Lewicy komentował, że w partii rządzącej gości strach, ponieważ jej politycy wiedzą, że są "na ścieżce do przegrania wyborów". Z kolei zdaniem Łukasza Schreibera z PiS list prezesa to "forma mobilizacji do działania".

We wtorek prezes PiS wystosował list do członków swojego ugrupowania, w którym przekonuje, że ponowny wybór Andrzeja Dudy na prezydenta leży w elementarnym interesie Polski. Zdaniem prezesa PiS ewentualne zwycięstwo kandydata KO Rafała Trzaskowskiego oznaczałoby ciężki kryzys polityczny, społeczny i moralny. Kaczyński określił obecną sytuację jako "stan alertu", który, jego zdaniem, skończy się, jeśli Duda wygra wybory.

"Można powiedzieć, że ten list jest ściągnięciem lejców, pociągnięciem do ostatniego boju"

W środę w TVN24 politycy ugrupowań opozycyjnych odnieśli się do listu Kaczyńskiego. - Ciekawe jest to, że na sześć stron tego listu, Andrzej Duda pojawia się tylko raz. Jak na list, który ma motywować zwolenników Prawa i Sprawiedliwości do głosowania, to wydaje się, że to na każdej stronie powinien się Andrzej Duda pojawić - mówił w Sejmie poseł KO Paweł Poncyljusz.

- Można powiedzieć, że ten list jest w dużej części takim ściągnięciem lejców, pociągnięciem do ostatniego boju - zauważył.

Jego zdaniem, "prezes Kaczyński często pisał takie listy w sytuacjach nadzwyczajnych, uważał, że to dobry impuls do przyspieszenia". Jak dodał, może to być także dostrzeżenie Jarosława Kaczyńskiego, że "my, jako PiS, mamy poważną sytuację - bierzcie się do roboty".

"Po liście Kaczyńskiego widać, że w PiS-ie jest wielki alert" TVN24

"Po liście Kaczyńskiego widać, że w PiS-ie jest wielki alert"

- Człowiek, który jeszcze kilka dni temu plugawił polski Sejm, lżąc opozycję. Człowiek, który zafundował Polsce Mariana Banasia, zafundował Polsce niezliczoną liczbę afer, który firmuje w Polsce demontaż demokratycznego państwa prawa. Ten człowiek ośmiela się pisać w liście, że odsunięcie go od władzy będzie moralną porażką Rzeczpospolitej - komentował list prezesa PiS senator PSL Michał Kamiński.

Jego zdaniem "będzie dokładnie odwrotnie". - Moralnym wymogiem jest odsunięcie Jarosława Kaczyńskiego od władzy, a w wyborach, które stoją przed nami, odsunięcie człowieka, który go we wszystkim słucha, czyli Andrzeja Dudy - powiedział wicemarszałek Senatu.

Z kolei zdaniem Krzysztofa Gawkowskiego z Lewicy "po liście Jarosława Kaczyńskiego widać dokładnie, że w PiS-ie jest wielki alert". - Strach tam gości, gości się szeroką ławą, bo Prawo i Sprawiedliwość wie, że jest na ścieżce i podejściu do przegrania tych wyborów prezydenckich - mówił.

- To dobra wiadomość. Jeżeli w PiS-ie jest obawa i strach, to znaczy, że opozycja ma szansę wygrać - dodał Gawkowski.

Schreiber: list to forma mobilizacji do działania

Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów i poseł PiS Łukasz Schreiber, powiedział w środę, że list od Kaczyńskiego odbiera tak, "jak każdy go powinien odebrać, czyli jako formę mobilizacji dla nas wszystkich do działania w trakcie tej kampanii".

- Jesteśmy przed bardzo ważnymi wyborami, które pokażą, w jakim kierunku ma być dalej rozwijana Polska. Czy wybierzemy ten ambitny projekt, który prezentuje pan prezydent Andrzej Duda, czy wybierzemy powrót do tego, co już było, do takiego "niedasizmu" naszej konkurencji - powiedział Schreiber na konferencji w Bydgoszczy. Ocenił, że zadaniem Zjednoczonej Prawicy jest robienie wszystkiego, żeby Polacy ponownie wybrali Andrzeja Dudę.

Autor:ft/dap

Źródło: TVN24