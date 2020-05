"Ludzie w sztabie prezydenta na pewno nie są zadowoleni z sytuacji" w Trójce

– To sprawa, którą może łatwo w 10-15 sekund opisać sąsiad sąsiadowi gdzieś w windzie, czy przy kasie w sklepie i na dodatek przypomina o sprawie tego, co się wydarzyło 10 kwietnia i na pewno politycy też chcieliby o tej sprawie zapomnieć – dodaje, nawiązując do wizyty Jarosława Kaczyńskiego na zamkniętym Cmentarzu Powązkowskim . Gdy zwykli obywatele w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa mieli zakaz wstępu na teren nekropolii, Jarosław Kaczyński w towarzystwie kilku osób odwiedził grób swojej matki i symboliczną mogiłę Lecha i Marii Kaczyńskich.

- Sprawa Kazika jest bardzo istotna, ponieważ Kazik w ogóle nie zachował się politycznie. To nie jest działanie na rzecz którejś partii. On powiedział to, czego profesorowie i konstytucjonaliści nie potrafią Polakom wytłumaczyć: co to znaczy, jak cały obóz polityczny stawia się ponad prawem. To znaczy, że ból, interes, pieniądze ludzi rządzących są cenniejsze niż ból, interes, pieniądze obywateli – stwierdza publicysta. – A to rzeczywiście niszczy społeczeństwo – dodaje.