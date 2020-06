Jakiej frekwencji można się spodziewać? "Dużo może zależeć od aktywności młodych osób"

"Bardzo duża część młodych osób popiera kandydatów opozycji"

- Natomiast generalnie młode osoby chodzą na wybory rzadziej niż osoby starsze. Najczęściej to starsze pokolenie decyduje o wyniku wyborów - zaznaczył doktor Kamiński. - To, co jest ciekawe, jeśli analizujemy poparcie młodych (wyborców - red.), to to, że bardzo duża część młodych osób popiera kandydatów opozycji. Jeżeli analizujemy szansę kandydatów opozycji na dobre wyniki czy nawet na zwycięstwo w tych wyborach, to naprawdę dużo może zależeć tutaj od aktywności młodych osób - wskazywał.

Kamiński: znane twarze mogą zachęcić młodych do pójścia na wybory

Kamiński odniósł się również do spotu artystów, którzy zachęcają do oddania głosu. Ocenił, że jest on "bardzo dobry". - Bo to jednak bardzo znane twarze, autorytety z którymi młodzi czują często większą bliskość i więź niż z rodziną czy znajomymi. Jeśli ktoś ma ich zachęcić do pójścia na wybory, to myślę, że to jest dobra droga. Pytanie, czy częściowo nie zostaną zdemobilizowani przez sondaże. Jeśli ktoś jest zwolennikiem kandydatów opozycyjnych, którzy mają niewielkie szanse przejścia do drugiej tury, to mogą jednak zostać w domu - zwracał uwagę doktor habilitowany Tomasz Kamiński.