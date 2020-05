Trzaskowski: im bardziej PiS mnie będzie atakował, tym będę silniejszy

Jestem gotowy na każdy termin wyborów - powiedział w "Kropce nad i" prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który ma być kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta RP. Podkreślił, że najważniejsze jest to, żeby "PiS nie powtórzył tej farsy wyborczej, z którą mieliśmy do czynienia parę tygodni temu, bo przecież niewiele brakowało, a mielibyśmy wybory w maju".

12 maja Sejm uchwalił nową ustawę dotyczącą wyborów prezydenckich w 2020 r. Zakłada ona, że głosowanie będzie odbywać się w lokalach wyborczych, ale będzie też możliwość głosowania korespondencyjnego. We wtorek prace nad ustawą kontynuowały połączone senackie komisje. Podczas obrad wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka (Lewica) zgłosiła poprawkę zakładającą, że ustawa wejdzie w życie 6 sierpnia 2020 r. Politycy obozu rządzącego opowiadają się za przeprowadzeniem wyborów 28 czerwca.

- Czuję tę nieprawdopodobną energię, kiedy podróżuję po Polsce, czy tutaj w Warszawie, czy na Śląsku, czy na Pomorzu, widzę, że wszyscy chcą do tych wyborów iść i z tego się bardzo cieszę. Mamy szansę na demokratyczne i bezpieczne wybory i po prostu trzeba na nie iść - przekonywał.

Dodał, że najważniejsze jest to, żeby "PiS nie powtórzył tej farsy wyborczej, z którą mieliśmy do czynienia parę tygodni temu, bo przecież niewiele brakowało, a mielibyśmy wybory w maju". - Tylko twarda postawa opozycji oraz samorządowców doprowadziła do tego, że mamy szansę na wybory bezpośrednie, bezpieczne i demokratyczne (...) Najważniejsze, żeby potraktować bardzo poważnie ten proces konsultacji w Senacie - podkreślał.