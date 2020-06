Kaczyński: obóz dobrej zmiany, na którego czele stoi Andrzej Duda, to obóz wolności

Jeśli wolność w Polsce ma się rozszerzać, to Andrzej Duda musi zostać prezydentem - powiedział w środę prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas konwencji Forum Młodych PiS w Lublinie. - Jeśli dzisiaj Andrzej Duda jest w Stanach Zjednoczonych i prowadzi tam rozmowy o stosunkach polsko-amerykańskich, także w sferze militarnej, to on tam walczy o wolność, o polską wolność - dodał prezes PiS.

Dodał, że "obóz dobrej zmiany, na którego czele stoi Andrzej Duda, to obóz wolności na dziś i na jutro". - Chcemy tej wolności, właśnie tej szeroko rozumianej, także tej, którą może zapewnić tylko bogacąca się, dobrze zorganizowana Polska - podkreślił Kaczyński.

Dodał, że "ci, którzy uważają, że wolność tę najszerzej rozumianą, także tę, która wymaga różnych możliwości w sferze ekonomicznej, technicznej, może nam zapewnić ktoś inny, jakaś inna organizacja niż państwo polskie, ci się mylą, są bardzo naiwni albo źli".

- My jesteśmy obozem wolności i jeśli w Polsce wolność nie ma się cofać, a ma się rozszerzać, także na te dziedziny, o których tu była mowa, także jeżeli chodzi o praktyczną wolność człowieka, który ma odpowiednie środki, ma dostęp do mieszkania, ma dostęp do kultury ze względu na między innymi to, że ma odpowiednią ilość pieniędzy w portfelu, jeżeli chcemy, by to wszystko co w naszym świecie (...) jest tak pociągające, jest tak piękne. To wszystko co może zapewnić ludziom piękne, dobre życie, żeby rzeczywiście było nie tylko marzeniem, nie tylko chimerą, ale przyszłością naszego narodu, to musimy powiedzieć jasno: Andrzej Duda musi zostać prezydentem Rzeczypospolitej - mówił Kaczyński.

Dodał, że jest optymistą. - Pierwsza tura, zwyciężymy - powiedział.

Jarosław Kaczyński w Lublinie PAP/Wojtek Jargiło

Kaczyński: to wszystko, co jest waszymi oczekiwaniami, można ująć jednym słowem - wolność

- Wydaje mi się, że jeśliby chcieć ująć bardzo krótko, w jednym słowie, to wszystko, co jest waszymi aspiracjami, oczekiwaniami, planami, marzeniami nawet, to tym słowem jest wolność - mówił Kaczyński, zwracając się do młodych działaczy PiS na początku swojego wystąpienia.

Podkreślał, że wolność jest niesłychanie ważnym słowem w całych dziejach ludzkości. Jak mówił, "napisano na temat wolności biblioteki, ale nigdy ten spór - bo wokół wolności toczy się spór - nie został zakończony, on ciągle trwa w sferze intelektu i myśli", a także w praktyce.

Dodał, że wolność można różnie ujmować i można różne jej rodzaje dzielić, klasyfikować. - Najczęściej mówi się o dwóch wolnościach - od czegoś i wolności do czegoś - wskazał szef PiS.

Prezes PiS: Polska jest i powinna pozostać wyspą wolności

Prezes PiS podkreślał wagę wolności w dzisiejszym świecie. - Jeśli spojrzymy na dzisiejszy świat, to trudno nie zauważyć, że są w nim potężne państwa, gdzie wolności nie ma, one mają potężną populację, bardzo silną gospodarkę i potężne, rosnące siły zbrojne, jednocześnie mają tendencję do ekspansji - powiedział Jarosław Kaczyński.

- Wolność jest zagrożona i właściwie można powiedzieć, że dzisiaj się cofa w wielkiej części tych państw, gdzie w sensie prawnym gwarancje wolności istnieją i ta wolność jeszcze nie tak dawno temu była tam rzeczywiście zachowywana, była praktyką społeczną. Ale dzisiaj poprawność polityczna i związana z nią cenzura de facto, ale już często także de jure, cenzura prowadząca nawet do stosowania środków represyjnych wobec ludzi, którzy mówią rzeczy wedle poprawności politycznej niewłaściwe, to wszystko powoduje, że trudno już mówić o wolności - mówił prezes PiS.

Kaczyński: Polska jest i powinna pozostać wyspą wolności TVN24

Podkreślał, że ustrój demokratyczny jest bardzo ściśle związany z wolnością. - Polska jest i powinna pozostać wyspą wolności, kiedy mówiłem o tym 10 czy 12 lat temu, byłem przekonany, że tak jest, dzisiaj wiem, że to jest już zadanie, by tak było. To jest zadanie oczywiście dla wszystkich pokoleń i tych młodych, i tych już bardzo dojrzałych jak ja, wszyscy musimy o to walczyć - powiedział Kaczyński.

Dodał, że ważne jest, by młode pokolenie rozumiało, że wolność jest ogromną wartością.

Autor:js/kab

Źródło: TVN24, PAP