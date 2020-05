Co zawiera autopoprawka klubu PiS do projektu w sprawie wyborów?

Sejm zajmuje się nowelizacją prawa wyborczego. Klub Prawa i Sprawiedliwości złożył autopoprawkę do projektu ustawy dotyczącej przeprowadzenia wyborów prezydenckich. Zakłada ona między innymi, że głosowania korespondencyjnego za granicą nie przeprowadza się w państwach, gdzie nie ma możliwości organizacyjnych, technicznych lub prawnych przeprowadzenia wyborów w takiej formie. Przedstawiamy najważniejsze zapisy.

W poniedziałek wieczorem klub PiS złożył w Sejmie projekt ustawy o szczególnych zasadach organizacji wyborów prezydenckich z możliwością głosowania korespondencyjnego. Następnego dnia klub złożył do projektu autopoprawkę. Ta liczy sześć i pół strony. Co ona zmienia?

Głosowania korespondencyjnego za granicą będzie można nie przeprowadzić

Do artykułu 2, według którego głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania w odrębnych obwodach głosowania, utworzonych między innymi w domach pomocy społecznej, domach studenckich, zakładach oraz w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich, a także w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania, dodano ustęp 3.

Zmiany dla osób przebywających kwarantannie

Według ustępu 8 w tym samym artykule : "zgłoszenie do spisu wyborców w obwodach głosowania za granicą utworzonych rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 kwietnia 2020 r. (…), dokonane przed dniem wejścia w życie ustawy pozostaje skuteczne" w wyborach prezydenckich zarządzonych w kolejnym terminie.

Konsul może powiadomić telefonicznie lub elektronicznie

W ustępie 1 artykułu 4 dodano informację o tym, że konsul może wezwać - w formie telefonicznej i elektronicznej - wyborcę do uzupełnienia zgłoszenia w terminie jednego dnia od dnia doręczenia wezwania.

Co w przypadku braku skrzynki?

Po ustępie 5 w artykule 5, który mówi o tym, że pakiet dostarczy do skrzynek odbiorczych dwuosobowy zespół, a po doręczeniu pakietu do skrzynki za pakiet odpowiada użytkownik skrzynki, dodano ustęp 5a. Według niego, w przypadku braku skrzynki lub, gdy uniemożliwia ona doręczenie pakietu wyborczego, zespół wystawia zawiadomienie o możliwości odbioru pakietu wyborczego we właściwej dla danego adresu placówce pocztowej operatora.