Tysiące ludzi na ulicach, polał się szampan. Zwolennicy Bidena świętują

Joe Biden zwyciężył wybory prezydenckie – wynika z przewidywań największych amerykańskich mediów. Demokrata uzyskał 273 głosy elektorskie, o trzy więcej niż wymagane do objęcia urzędu minimum. Przed Białym Domem w Waszyngtonie zebrały się tłumy przeciwników urzędującego prezydenta Donalda Trumpa, którzy świętują zwycięstwo jego kontrkandydata.

Trwa liczenie głosów po wyborach prezydenckich w USA. Mimo że pięć stanów (Alaska, Nevada, Arizona, Karolina Północna i Georgia) nadal nie ogłosiło wstępnych wyników, to po przewidywanym zwycięstwie Joe Bidena w Pensylwanii, które dało mu 20 głosów elektorskich, kandydat demokratów przekroczył próg zwycięstwa (minimum 270 głosów).

Tłumy przed Białym Domem

- Radość jest ogromna. Łatwo to zrozumieć, jak się porozmawia z Amerykanami. Spora część wyborców Joe Bidena, nie tyle, że głosowała na niego, ale przeciw Donaldowi Trumpowi. Ci ludzie uważają Trumpa za najgorsze co mogło ich spotkać i nie wyobrażali sobie kolejnych czterech lat jego kadencji – tłumaczył niechęć zebranego w Waszyngtonie tłumu do urzędującej głowy państwa.