Zwycięstwo Bidena w republikańskim bastionie może być "przełomem w amerykańskiej polityce"

Joe Biden prowadzi w wyścigu w jednym z kluczowych stanów, w Georgii. Jeśli ostatecznie wygra, to będzie przełom w amerykańskiej polityce - skomentował z Waszyngtonu wysłannik TVN24 Piotr Kraśko.

16 głosów elektorskich z Georgii, od niemal 30 lat republikańskiego bastionu w wyborach prezydenckich, zwiększyłoby stan posiadania Joe Bidena do 269 głosów elektorskich. Aby wygrać wybory, kandydat demokratów potrzebowałby jeszcze co najmniej jednego głosu elektorskiego, czyli zwycięstwa w którymkolwiek ze stanów, w których wybory nie są jeszcze według wstępnych wyników rozstrzygnięte, czyli w Alasce, Arizonie, Nevadzie, Karolinie Północnej lub w Pensylwanii.

- Wydaje się, że droga Joe Bidena do Białego Domu jest o wiele łatwiejsza niż Donalda Trumpa. Na tym etapie, jeśli nie wydarzyłoby się nic absolutnie nieprzewidzianego, to Joe Biden wygrał te wybory - mówił wysłannik TVN24 do USA Piotr Kraśko, który wybory relacjonuje z Waszyngtonu.