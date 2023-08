Trzecia Droga. Kto znajdzie się na pierwszych miejscach list wyborczych koalicji?

We wtorek prezydent Andrzej Duda zarządził wybory do Sejmu i Senatu na 15 października. PSL i Polska 2050 wystartują w nich jako komitet koalicyjny Trzecia Droga. W czwartek Trzecia Droga złożyła w PKW zawiadomienie o utworzeniu Koalicyjnego Komitetu Wyborczego.

"Jedynki" Trzeciej Drogi z PSL

W niedawnej rozmowie z Polską Agencją Prasową poseł Marek Sawicki (PSL) pytany o to, kiedy zostaną ogłoszone listy wyborcze Trzeciej Drogi, odparł, że generalnie "jedynki" są już znane. - Natomiast, jeśli chodzi o kolejne miejsca, to mamy jeszcze chwilę - powiedział poseł Stronnictwa. - Jestem przekonany, że z naszej strony, do przyszłej niedzieli będziemy gotowi z tymi listami naszych kandydatów na te 50 procent zgodnie z umową - zaznaczył Sawicki.

"Jedynki" Trzeciej Drogi z Polski 2050

Niezdecydowani i nieobecni

Agencja dowiedziała się też, że decyzji co do startu w wyborach nie podjął jeszcze poseł Tomasz Zimoch. Ma ją przedstawić w najbliższych dniach.

Z informacji PAP wynika też, że nie wiadomo jeszcze co do drugiego miejsca w Lublinie, bo obecny europoseł Krzysztof Hetman, który miałby zająć to miejsce, nie podjął jeszcze decyzji, czy będzie startował do parlamentu krajowego. - W tej chwili toczy się dyskusja - podkreślił w rozmowie z PAP jeden z posłów KP-PSL.