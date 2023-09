Konwencja programowa Trzeciej Drogi. Szymon Hołownia: nie musimy wybierać między wspólnotą a wolnością

Mówimy stop nienawiści, hejtowi i chamstwu. Trzeba ratować Polskę – powiedział w czasie konwencji programowej Trzeciej Drogi w Kielcach prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Lider Polski 2050 Szymon Hołownia zapewniał z kolei, że "Trzecia Droga jest właśnie dla was wszystkich, bo nie musimy wybierać miedzy wspólnotą a wolnością". Politycy mówili również o sytuacji osób z niepełnosprawnościami, a także przedstawili rozwiązania dla ochrony zdrowia i wspólnoty samorządowej.

W sobotę w Kielcach odbyła się konwencja programowa Trzeciej Drogi - Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 Szymona Hołowni. - Trzecia Droga jest właśnie dla was wszystkich, bo nie musimy wybierać miedzy wspólnotą a wolnością. I wspólnota, i wolność jest czymś, co nam się wszystkim należy - mówił Hołownia. Apelował do wszystkich, którzy oglądają konwencję, by nabrali nadziei, że wraca normalność.

- Jesteśmy wspaniałym narodem. Wspaniałym społeczeństwem, mamy wielkie serca. Tymczasem ktoś wmówił nam, że jesteśmy małymi, agresywnymi ludźmi, którzy zamykają się przed innymi i z tego robią swoją siłę. To słabość, bo zamknięcie zawsze jest słabością. A człowiek pewny siebie, troskliwy, czuły, wrażliwy, mądry - to człowiek zawsze otwarty. Tacy jesteśmy na Trzeciej Drodze - zapewnił Hołownia.

- Musimy zatrzymać tych, którzy chcą nas skłócić, podzielić, którzy doprowadzają do wojny domowej, nie tylko już politycznej, ale już do fizycznych ataków. Mówimy stop nienawiści, stop hejtowi, stop zawiści i stop chamstwu. Trzeba Polskę ratować - powiedział Kosiniak-Kamysz.

- Będą takie obozy, będą takie grupy, które będą dążyć do polaryzacji za wszelką cenę. Będą podkręcać tę agresję w najbliższych dniach. Musimy się zmobilizować. Wszyscy ludzie dobrej woli muszą pójść na wybory: i młodzi, i w dostojnym wieku, i z najmniejszej wioski, i z największej metropolii. Idziemy na wybory, idziemy trzecią drogą, idziemy do pokoju, spokoju i normalności - apelował Kosiniak-Kamysz.

Postulaty dla osób z niepełnosprawnością

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że jest to konwencja o osobach z niepełnosprawnością, o polityce społecznej i Polsce równych szans. - To najpiękniejsza konwencja, to najwspanialsze wydarzenie, to wielkie zwycięstwo tych, którzy przez lata byli często niewidoczni, niezauważani przez systemy państwa i partie - mówił lider ludowców.

- My idziemy po to, żeby zmienić ich (osób z niepełnosprawnością - red.) życie. To jest jeden z najważniejszych punktów programowych Trzeciej Drogi. Jedne z najważniejszych gwarancji: asystencja osobista, opieka wytchnieniowa, reforma systemu orzecznictwa, warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy, zakłady, które dają szansę na możliwość wejścia na rynek pracy. Ważne jest to, żeby osoby z niepełnosprawnością mieli pracować, bo praca to możliwości własnej godności, bycia równie ważnym, utrzymania się samemu i czucia się dobrze w Polsce, w ukochanej naszej ojczyźnie. Oni chcą się tu czuć gospodarzami, a nie najemnikami czy niewolnikami. Chcą się tu czuć jak u siebie - zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

"Najkrótsza droga do dechrystianizacji Polski wiedzie przez PiS"

Prezes PSL wrócił się też do wszystkich, dla których ważne są wartości chrześcijańskie. - Chcę powiedzieć ważną rzecz. Najkrótsza droga do dechrystianizacji Polski wiedzie przez PiS - podkreślił.

- Wielu zapomniało słowa ojca świętego Jana Pawła II: "Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej". Dziś się chowają za portretem Karola Wojtyły, żeby przykryć swoje niecne zamiary, nienawiść, swoje oszustwa i swoją obłudę. Nie możemy na to pozwolić, bo to jest też niszczenie naszej tradycji - mówił prezes PSL.

- O tym mówił Szymon Hołownia: z Bogiem na ustach, a w sercu nienawiść. Gdzie jest ta realizacja podstawowego przykazania miłości Boga i bliźniego? Gdzie ona się realizuje w polityce publicznej? Polityka to roztropne dbanie o dobro wspólne. A jak wylewają żółć, jak zarazili całą Polskę ciężką chorobą nienawiści, to gdzie jest ta roztropność? To jedno wielkie oszustwo - mówił prezes PSL.

Hołownia: 6 procent PKB na edukację, 7 procent na ochronę zdrowia

Lider Polski 2050 zadeklarował, że Trzecia Droga chce dać ludziom realną szansę na zmianę. Zwrócił się także do wszystkich, którzy wahają się, czy dołączyć do Trzeciej Drogi. - Tu jest bezpieczna droga, tu nikt wam nie będzie mówił co myśleć, jak żyć, co robić. Tu jest ta droga, która pomoże wam być tym, kim chcecie, o kim marzycie, że mielibyście być - zapewnił Hołownia.

- 6 procent produktu krajowego brutto na edukację. 7 procent na ochronę zdrowia. Zapamiętajcie jeszcze jedną liczbę: 60. To jest liczba dni, której nie możesz przekroczyć, gdy idziesz do przychodni, próbujesz zapisać się do specjalisty. To nie może być 215 dni, gdy cierpisz na chorobę wrzodową albo jeszcze gorsze przypadłości - tłumaczył Hołownia.

