PSL wprowadzi więcej posłów i senatorów niż w poprzedniej kadencji. Głosy w Trzeciej Drodze rozłożone niemal po równo

Władysław Kosiniak-Kamysz (lider PSL) i Szymon Hołownia (lider Polski 2050) zdecydowali się na połączenie ugrupowań i startowanie do wyborów jako Trzecia Droga. Głosy rozłożyły się niemal po równo. Koalicja przyniosła rezultat w postaci prawie 15-procentowego poparcia w głosowaniu do Sejmu. W Senacie zasiądzie 11 polityków Trzeciej Drogi.

W wyborach do Sejmu Trzecia Droga zdobyła 65 poselskich mandatów, z których 32 trafi do kandydatów PSL, a 33 do kandydatów Polski 2050. Do Senatu dostało się sześciu senatorów PSL i pięciu Polski 2050, którzy startowali z listy tak zwanego paktu senackiego.