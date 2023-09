Obserwatorzy OBWE niewpuszczeni na spotkanie z Kaczyńskim. Rządzący "zupełnie nie znają sprawy"

Przedstawiciele obozu rządzącego "zupełnie nie znają sprawy"

Schetyna: to jest sugestia dla Europy, dla wolnego świata, że PiS chce coś ukryć

Więcej do powiedzenia mieli przedstawiciele opozycji. Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej stwierdził, że "PiS się zamyka, chowa przed opinią publiczną, przed wyborcami". - Robią spędy czysto partyjne, sprawdzają obecność. To, że nie wpuszcza się przedstawicieli OBWE jest bardzo słabe, bo to jest sugestia dla Europy, dla wolnego świata, że PiS chce coś ukryć, że nie chce o czymś mówić, że chce coś schować przed okiem obserwatorów - mówił.

- Źle by było, gdyby ta kampania tak wyglądała do końca i tak wyglądały wybory. My jesteśmy za pełną transparentnością kampanii i wyborów. To dotyczy wszystkich partii, a szczególnie partii rządzącej - podkreślił Schetyna.