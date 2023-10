Kaczyński tworzy "projekt na dalsze działania - i te ofensywne, i te defensywne"

Jarosław Kaczyński, prezes PiS i wicepremier, powiedział w Spale, że po wyborach jego partia musi przeprowadzić "analizę tego, co się stało" i mieć projekt "na dalsze działania - i te ofensywne, i te defensywne". - Mieliśmy tu oczywiście także do czynienia z szeregiem błędów z naszej strony - przyznał. Dodał, że w ciągu ostatnich kilku lat "zmieniła się także struktura elektoratu".

- Ogólne wymiary sytuacji są znane. Dzisiaj czeka nas to, by przeprowadzić analizę tego, co się stało, przyczyn. To jest w trakcie. Po drugie, aby mieć projekt na dalsze działania - i te ofensywne, i te defensywne - mówił Kaczyński na IX Nadzwyczajnym Zjeździe Klubów "Gazety Polskiej" w Spale.

- Mieliśmy tu oczywiście także do czynienia z szeregiem błędów z naszej strony. Takie jest życie, że błędy się popełnia, a polityka jest szczególnie obciążona ryzykiem błędów, bo to jest dziedzina, gdzie poziom niepewności decyzji, ich skutków, jest wysoki - zaznaczył prezes PiS .

Kaczyński: musimy pamiętać, że do zwycięstwa prowadzi zawsze połączenie dwóch elementów

- Musimy zwyciężyć, pamiętając o jednym: że do zwycięstwa prowadzi zawsze połączenie dwóch elementów. Zwykle to powtarzam w czasie obchodów 11 listopada. Chodzi o połączenie myśli i czynu. Czyn bez myśli bywa czasem piękny, bohaterski, heroiczny, ale całkowicie bezskuteczny. Mówię o czasach walki bezpośredniej, krwawej. Myśl bez czynu nie przynosi efektów, nawet jakby była słuszna, przenikliwa, oddająca rzeczywistość. Tylko wtedy, gdy te dwa elementy będą działać ze sobą, możemy liczyć, że zwyciężymy - ocenił wicepremier Kaczyński.

Kaczyński: osiem gwiazdek stało się hasłem i właściwie odpowiedzią na wszystkie pytania zwolenników KO

Podczas swojego wystąpienia Kaczyński mówił, że stan związany z wynikiem wyborów, z którym mamy do czynienia, musi zostać przemyślany, jeżeli chodzi o opis tego stanu, jak i jego przyczyny. - Trzeba powiedzieć tak: mamy do czynienia - przynajmniej w pewnym zakresie - z powtórką z 2007 roku - stwierdził prezes PiS. Powiedział, że w latach 2005-2007 PiS rządził krótko "w bardzo trudnych okolicznościach, w bardzo trudnej kolacji". - Mimo wszystko sporo zdziałaliśmy i to były lata bardzo dobrego wzrostu gospodarczego. To były lata bardzo spokojnie. Rok 2006 był najspokojniejszy od roku 1989, a mimo wszystko zdołano skutecznie stworzyć takie potężne zjawisko urojonej rzeczywistości i ta urojona rzeczywistość opanowała umysły bardzo znacznej części Polaków i doprowadzono do mobilizacji. Ta mobilizacja objęła wtedy 6 milionów 800 tysięcy wyborców PO i jeszcze pewną ilość wyborców innych formacji opozycyjnych, ale wtedy PO bardziej dominowała niż w tej chwili, jeżeli chodzi o wynik wyborów - mówił Jarosław Kaczyński.