Rafał Trzaskowski: Te wybory są o wolności od opresyjnej władzy, która próbuje za nas decydować

Trzaskowski o gospodarczych obietnicach KO

Trzaskowski mówił o liście 100 "konkretów", które Koalicja Obywatelska zapowiedziała na pierwsze 100 dni po ewentualnym objęciu władzy. Jak powiedział, polskie firmy wykańcza dzisiaj to, że "muszą płacić (...) podatek dochodowy zanim pieniądze wpłyną na ich rachunek". - To jest jeden z naszych konkretów. Podatek będzie płacony przez przedsiębiorców dopiero, kiedy pieniądze wpłyną na ich rachunek. Takich konkretów jest znacznie więcej. Przedsiębiorcy muszą mieć prawo do urlopu i dlatego proponujemy prawo do urlopu - tydzień urlopu dla wszystkich przedsiębiorczyń i przedsiębiorców - wyliczał.