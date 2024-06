Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Prezydent Francji Emmanuel Macron - po bardzo wyraźnym zwycięstwie skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego - ogłosił, że rozwiązuje parlament. Marine Le Pen - która jest twarzą Zjednoczenia Narodowego - powitała ten ruch "z radością". Premier Donald Tusk stwierdził, że to "dramatyczna klęska" Macrona, a w związku z tym na barkach Polski będzie "coraz większą odpowiedzialność za przyszłość Europy".

Francja - wstępne wyniki. Prezydent Francji ogłosił, że rozwiązuje parlament

Le Pen "gotowa odbudować kraj"

Kolejne ugrupowania w wynikach do PE we Francji to : Réveiller l'Europe, w której są Partia Socjalistyczna i partia Plac Publiczny, z wynikiem - 14,00 proc., Francja Nieujarzmiona (LFI - La France Insoumise) - 8,70 proc., Republikanie (LR - Les Républicains) - 7,20 proc., La France fière - Coalition La France fière - 5,50 proc., Europa Ekologia - Zieloni (LE - EELV - Les Écologistes - Europe Ecologie Les Verts) - 5,20 proc.

Tusk: Macron doznał dramatycznej klęski

Dodał, że Macron przegrał z tymi, "którzy kwestionują całą europejską i też geopolityczną powiedziałbym formację Zachodu politycznego". - Więc w jakimś sensie to jest lekcja i nauka dla nas wszystkich. To jest powód do dumy, że my w Polsce daliśmy przykład, że może być zupełnie inaczej. I będą w całej Europie to doceniali. Ale to też kładzie na nasze barki coraz większą odpowiedzialność za przyszłość Europy - powiedział Tusk.