W wyborach do Parlamentu Europejskiego na Śląsku swoich kandydatów wystawiło aż dziesięć komitetów. Na pierwszych miejscach list znaleźli się między innymi Michał Gramatyka, Marcin Sypniewski, Janusz Korwin-Mikke, Borys Budka, Jadwiga Wiśniewska, Małgorzata Grzywa i Maciej Konieczny. Co warto wiedzieć o liderach list z okręgu numer 11?

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca. Wybierzemy w nich 53 europosłów na kadencję 2024-2029. W okręgu numer 11, który obejmuje obszar województwa śląskiego, kandydatów wystawiło dziesięć komitetów wyborczych. Kto znalazł się na czele list i co wiadomo o tych osobach? Oto wszystkie "jedynki" ze Śląska.

LISTA NR 1. Michał Gramatyka

LISTA NR 2. Marcin Sypniewski

LISTA NR 3. Janusz Korwin-Mikke

Listę Bezpartyjnych Samorządowców otwiera Janusz Korwin-Mikke, członek partii KORWiN. Polityk był już w przeszłości europosłem - został wybrany w 2014 roku, uzyskując 67 928 głosów. W 2018 roku zrzekł się jednak mandatu. O swojej rezygnacji pisał w mediach społecznościowych tak: "Wracam do polskiej polityki, w Brukseli marnowałem potworną ilość czasu, a ja chcę go wykorzystać jak najlepiej, bo w Polsce dzieje się bardzo źle. Przypominam, że to my jesteśmy jedyną realną opozycją, i dlatego reżym nie dopuszcza nas do mediów. A poza tym sądzę, że Unia Europejska powinna zostać zniszczona".