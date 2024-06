Poznaliśmy wstępne sondażowe wyniki exit poll wyborów do Parlamentu Europejskiego. W skali kraju zwyciężyła Koalicja Obywatelska. A jak wypadli poszczególni kandydaci? Pięć lat temu największą liczbą głosów mogła się pochwalić Beata Szydło. Jak byłej premier poszło w eurowyborach w tym roku? Ile głosów otrzymała?

Zakończyła się cisza wyborcza w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego. W niedzielę Polacy wybierali 53 europosłów na kadencję 2024-2029. Wstępne sondażowe wyniki exit poll wskazują, że największe poparcie otrzymała Koalicja Obywatelska z wynikiem 38,2 proc., co przekłada się na 21 mandatów Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 33,9 proc., co oznacza 19 mandatów, a na trzecim Konfederacja z 11,9 proc. poparcia i 6 mandatami. Trzecia Droga uzyskała 8,2 proc. - 4 mandaty, a Lewica 6,6 proc. - 3 mandaty.