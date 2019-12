"Życie setek tysięcy Rohindżów opiera się na pomocy humanitarnej"

Video: tvn24.pl

"Mówienie o Rohindżach jest dla mnie ważne"

21.05.| W kwestii Rohindżów… rząd Sri Lanki, po tym jak zabijał Tamilów, uczył tego innych w sposób programowy. Wprowadzali ten program w innych krajach Azji. Uskuteczniali w ten sposób pewnego rodzaju faszyzm, zbudowany na ekstremistycznym myśleniu, w innych częściach świata, jak na przykład w Birmie. Dla mnie fakt, że rząd stworzył program, za pomocą którego uczą resztę świata jak robić to, co zrobili (z Tamilami - red.), jest dla mnie szaleństwem. Dlatego mówienie o Rohindżach jest dla mnie ważne, jest po prostu związane z tym, co stało się Tamilom - mówi M.I.A.

