Rusza remont jednego z najbardziej zniszczonych torowisk

Uszkodzona szyna przy rondzie "Radosława" Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

W sobotę rozpoczyna się remont torowiska na wiadukcie na granicy Śródmieścia i Żoliborza. Prace i związane z nimi utrudnienia potrwają dwa miesiące. Metamorfozę przejdzie jeden z najbardziej obciążonych i zniszczonych odcinków w całej sieci, gdzie często dochodzi do awarii.

Remont obejmie tory na wiadukcie przy Centrum Handlowym Arkadia pomiędzy przystankami Rondo Radosława i Plac Grunwaldzki. Tramwajarze w sobotę, 22 marca ruszą z pracami. To pierwszy z serii tegorocznych, dużych remontów warszawskich torowisk.

Modernizację przejdzie trasa, na której często dochodzi do awarii, które paraliżują ruch. To jeden z najbardziej obciążonych odcinków warszawskiej sieci tramwajowej: w szczycie, w ciągu godziny, przejeżdża nim 60 tramwajów w jednym kierunku. Ostatni remont torowisko przechodziło w 2002 roku.

- Obecnie występują tu liczne ograniczenia prędkości (10-20 km/h na każdym z torów), co wpływa na komfort podróżowania i czas przejazdu - przekazał rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz.

Wyłączenie ruchu tramwajowego zaplanowane zostało w okresie od 22 marca do 25 maja.

Wyłączony z ruchu odcinek torowiska tramwajowego Źródło: UM Warszawa

Znikną ograniczenia prędkości

- Roboty zaczną się od demontażu torów wraz z prefabrykowanymi płytami podbudowy - aż do konstrukcji wiaduktu. Wykonanie hydroizolacji obiektu i ułożenie nowych płyt prefabrykowanych to kolejne etapy prac. Następnie roboty obejmą montaż szyn i urządzeń wyrównawczych (dylatacji) oraz zalanie żywicami elementów infrastruktury - poinformował Urbanowicz.

Po zakończeniu remontu nie będzie już na tym odcinku ograniczeń prędkości, co pozwoli na skrócenie czasu przejazdu tramwajów.

Roboty wymuszą przerwę w kursowaniu tramwajów w ciągu al. Jana Pawła II i Popiełuszki na odcinku pomiędzy przystankami Metro Marymont i Rondo Radosława. Nie będą kursowały tramwaje linii 28, a 16, 17, 22, 27 i 33 oraz 24 zmienią swoje trasy w obydwu kierunkach. Uruchomione zostaną autobusowe linie zastępcze Z17 i Z33 oraz trzy tramwajowe linie uzupełniające 71, 73 i 78.

Zmiany w kursowaniu tramwajów od 22 marca Źródło: UM Warszawa

Zmiany w kursowaniu tramwajów

Wszystkie tramwaje linii 16 będą dojeżdżały do pętli Metro Marymont - z ulicy gen. Andersa nie skręcą w Stawki, tylko pojadą prosto do Mickiewicza i dalej Słowackiego. 17 zachowa relację PKP Służewiec - Winnica; tramwaje tej linii pojadą z al. Jana Pawła II ulicą Stawki, dalej Andersa, Mickiewicza, Słowackiego do Marymonckiej i swojej stałej trasy.

Tramwaje linii 22 nie będą kursowały na Bielany tylko zakończą trasę na ulicy Skierniewickiej przy Wolskiej (przystanek Metro Płocka 57) - z Okopowej pojadą w al. Solidarności, Wolską i Skierniewicką; w przeciwnym kierunku, do Wiatracznej, rozpoczną trasę na Wolskiej, na przystanku Zajezdnia Wola.

Tramwaje linii 27 zostaną skierowane na Dworzec Wschodni (dzięki czemu zastąpią na pewnym odcinku trasy linię 28) i na Pragę pojadą: od ronda "Radosława" przez ulicę Słomińskiego, most Gdański, Starzyńskiego, Jagiellońską, Ratuszową do Targowej i Kijowskiej.

Na prawy brzeg Wisły będą kursowały także tramwaje linii 33, podobną trasą, która będzie obowiązywała dla 27; przy czym 33 ulicą Jagiellońską dojadą do pętli Ratuszowa-Zoo i to będzie koniec ich trasy. Trasa tramwajów linii 24 zostanie wydłużona na Bielany, do pętli Piaski.

Zmiany w kursowaniu tramwajów od 23 marca Źródło: UM Warszawa

Uzupełniające linie tramwajowe

Utrzymane zostanie kursowanie tramwajów na całej długości ul. Broniewskiego - do tymczasowego przystanku tramwajowego w rejonie pl. Grunwaldzkiego. - Będzie to możliwe dzięki zabudowie tymczasowego rozjazdu nakładkowego. Dwukierunkowe tramwaje zapewnią pasażerom dojazd z Broniewskiego w dwóch kierunkach - w stronę Bielan i pętli Metro Młociny, a także w stronę Bemowa i ulicy Powstańców Śląskich - przekazał rzecznik Tramwajów Warszawskich.

Trasa linii zastępczej 78 poprowadzi z Osiedla Górczewska ulicami Powstańców Śląskich, al. Reymonta do Broniewskiego i placu Grunwaldzkiego (w sobotę 22 marca tramwaje linii 78 będą miały trasę prowadzącą do Metra Młociny ulicami Wólczyńską i Nocznickiego). Od niedzieli na trasę wyjadą tramwaje linii 73 z Metra Młociny ulicami Nocznickiego, Wólczyńską do Broniewskiego i placu Grunwaldzkiego.

Sieć połączeń szynowych uzupełni linia 71 o trasie: PKP Służewiec, Marynarska, Wołoska, al. Niepodległości, al. Jana Pawła II, Słomińskiego, Starzyńskiego, Jagiellońska, Ratuszowa-Zoo.

Komunikacja zastępcza i dodatkowy buspas

Do ronda "Radosława" i zatrzymujących się tam tramwajów i autobusów dowiozą autobusy dwóch linii zastępczych - Z17, które będą jeździły od ulicy Słowackiego do Stawek (Metro Marymont, Popiełuszki, al. Jana Pawła II) oraz Z33 od Włościańskiej do ronda "Radosława" (Włościańska, Broniewskiego, al. Jana Pawła II).

W sobotę 22 marca autobusy linii Z33 będą zaczynały kursy na pętli Chomiczówka. W godzinach szczytu będą jeździły co ok. 4-6 minut.

W czasie prac, by ułatwić jazdę autobusom, na ul. Broniewskiego - na odcinku od przejazdu za Elbląską do Matysiakówny - zostanie wytyczony tymczasowy buspas dla autobusów jadących w kierunku centrum.

- Jego wprowadzenie będzie wiązało się z czasowym usunięciem wysepek i azyli na środku ulicy, a także kilkudziesięciu miejsc parkingowych pomiędzy Krasińskiego i Matysiakówny - przekazał Urbanowicz.

Zmiany w organizacji ruchu

Na skrzyżowaniach z ulicami Braci Załuskich i Krasińskiego będzie można skręcać tak jak dotychczas, ale na pierwszym z nich stanie tymczasowa sygnalizacja świetlna. Prace przy zmianie organizacji ruchu rozpoczną się 18 marca, a nowe rozwiązania będą obowiązywać od 20 marca. Ponadto, w dniu montażu rozjazdu nakładkowego zostanie wygrodzony jeden z pasów do placu Grunwaldzkiego.

Zmiany w organizacji ruchu zostaną też wprowadzone na wiadukcie w ciągu al. Jana Pawła II. Od ronda "Radosława" do placu Grunwaldzkiego kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdą ze stron. Zjeżdżający z wiaduktu "odzyskają" przed rondem "Radosława" trzeci pas, a na rondzie pojadą we wszystkich kierunkach, tak jak zawsze.

Przejezdny będzie także trzeci, wydzielony pas do skrętu w ulicę Błońską. Podobnie będzie na drugim końcu wiaduktu - tak jak obecnie będą tam cztery pasy, w tym dwa do skrętu w Broniewskiego.

34 remonty

Tegoroczny plan remontowy Tramwajów Warszawskich obejmuje 34 zadania. Remont realizowane będą od marca do października.

- Większość prac koncentruje się w okresie letnim, gdy ruch na ulicach jest mniejszy, a z tramwajów korzysta o około 15-20 procent mniej podróżnych. Nie jest jednak możliwe przeprowadzenie wszystkich zaplanowanych robót tylko latem. Przykładowo już w maju rozpoczną się prace na placu Bankowym, a w czerwcu na ulicy Słomińskiego - wyjaśnił Urbanowicz.