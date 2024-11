Wyniki nowej trasy tramwajowej do Wilanowa

Do wyboru 14 lub 16

Nową trasą jeżdżą linie 14 i 16 . Linia 16 jeździ z Miasteczka Wilanów na Bielany (przez centrum, rondo "Radosława", Żoliborz do pętli na Piaskach). W godzinach szczytu kursuje co 4 minuty. Część kursów kończy się w rejonie Muranowskiej, gdzie został zbudowany nowy kraniec.

Linia numer 14 startuje z Miasteczka Wilanów i jedzie zbliżoną trasą aż do placu Zbawiciela. Tam skręca i przez plac Politechniki i Filtry jedzie do pętli Banacha.

Tramwaje linii 14 odjeżdżają w godzinach szczytu co 8 minut, a linii 16 – co 4 minuty. W ciągu godziny przewidziano więc 22-23 odjazdy. "W sumie na tory w Warszawie wyjeżdża teraz codziennie rekordowa liczba tramwajów – 456 składów w godzinach szczytu" - informuje ratusz.

75 tysięcy pasażerów w dniu otwarcia

Trasa tramwajowa do Wilanowa została otwarta we wtorek, 29 października . O godz. 4:33 pierwszy rozkładowy tramwaj linii 16 ruszył z początkowego przystanku Miasteczko Wilanów. Druga z dwóch nowych linii startujących z Wilanowa, czyli "czternastka", pierwszy odjazd miała o godz. 4:53.

"W kolejnych dniach pierwszego tygodnia kursowania tramwajów, w dni robocze 4 i 5 listopada, w tramwajach 14 i 16 widać sukcesywny wzrost liczby pasażerów aż do poziomu porównywalnego z pierwszego dnia" - informuje ratusz. Jak precyzuje, w poniedziałek było to ponad 69 tys. osób (na nowym odcinku ponad 26 tys.) a we wtorek niemal 73,5 tys. (na nowym odcinku ponad 27 tys.). "To dowód na to, że w codziennych podróżach do pracy czy szkoły mieszkańcy coraz chętniej wybierają tramwaj łączący Wilanów z centrum miasta i innymi dzielnicami" - zaznacza.