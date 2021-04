Zawrotka miała być "najlepszym rozwiązaniem", teraz chcą ją zlikwidować. A budowa tunelu POW znów się opóźnia

Drogowcy szykują się do likwidacji zawrotki w miejscu, gdzie Południowa Obwodnica Warszawy łączy się z Puławską. Sama budowa nowego odcinka łapie kolejne opóźnienie. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz wykonawca - firma Astaldi - negocjują aneks do umowy.

Pod koniec ubiegłego roku, zaraz po oddaniu wilanowsko-wawerskiego fragmentu Południowej Obwodnicy Warszawy, drogowcy przywrócili zawrotkę na węźle Puławska. Dzięki niej kierowcy jadąc ekspresówką od strony Poznania mogą przejechać wiaduktem nad Puławską, zawrócić kawałek dalej niż do tej pory i zjechać w Puławską, w prawo, czyli w stronę centrum.

Nie muszą z niej jednak korzystać. Nadal mogą zjechać z POW przed Puławską i - na światłach - skręcić w lewo. Podwojona relacja przysparzała zresztą sporo kłopotów . Jadący "dołem" blokowali tych, którzy korzystali z zawrotki. A osobna faza świateł przyczyniła się do tego, że ci, którzy ją wybrali, stanęli w korku.

Tymczasem teraz, po czterech miesiącach funkcjonowania takiej organizacji ruchu i po tym, jak kierowcy zdążyli się do niej przyzwyczaić, GDDKiA zmieniła zdanie. W mediach pojawiła się informacja, że niebawem zawrotka zostanie zlikwidowana.

Rozwiązanie tymczasowe

Wątpliwości Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nabrała w marcu, kiedy to informowała, że "w związku z negatywnymi komentarzami dotyczącymi funkcjonowania tzw. zawrotki na węźle Puławska, przeanalizuje likwidację tego dodatkowego zjazdu z S2". "Wydłużając zielone na skręcie z zawrotki w stronę centrum musimy zabrać czas z innych relacji. Pytanie komu zabrać, komu dodać?" - zastanawiali się wtedy drogowcy.

W ubiegłym tygodniu lokalny portal haloursynow.pl poinformował z kolei, że to, nad czym dumali drogowcy, nastąpi 26 kwietnia. - W kontekście tego, że do czerwca tunel nie zostanie otwarty, uważam, że likwidacja zawrotki to błąd, który niepotrzebnie zwiększy korki na Ursynowie. I chodzi tu nie tylko o kierowców, którzy przejeżdżają tranzytem przez Dolinę Służewiecką, ale też o mieszkańców stolicy, którzy jeżdżą trasą S2 między dzielnicami - oceniał cytowany przez portal burmistrz Ursynowa Robert Kempa. Dodał, że zawrotka powinna zostać rozebrana dwa - trzy miesiące przed realnym terminem oddania tunelu pod Ursynowem.