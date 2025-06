Drogowcy i tramwajarze rozpoczynają wakacyjne remonty

Będzie remont torowiska w ciągu Słomińskiego Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

W weekend 28-29 czerwca rozpoczną się frezowania, kilkudniowe asfaltowania i duże roboty torowo-drogowe. Stołeczny ratusz ostrzega mieszkańców Mokotowa, Wilanowa, Woli i Śródmieścia przed utrudnieniami.

W piątek około godziny 22.00 rozpocznie się weekendowe frezowanie prawego pasa jezdni ulicy Puławskiej w stronę Piaseczna. Między Poleczki a Płaskowickiej kierowcy pojadą jednym pasem. Utrudnienia zakończą się w poniedziałek o godz. 4.00. Objazd zalecany jest ulicami Pileckiego, Roentgena, Płaskowickiej do Puławskiej.

Połączenie z Puławską stracą ul. Samsonowska, Białogońska i Magury. Kierowcy dojadą do nich Taneczną od Poleczki. Otwarty pozostanie wjazd na stację benzynową za Poleczki.

Czasowo piesi nie przejdą przez Puławską przy Mysikrólika. Cały czas będą otwarte pasy przy Poleczki i Płaskowickiej.

Asfaltowanie na Sobieskiego

W weekend rozpocznie się też asfaltowanie kolejnych skrzyżowań ulicy Sobieskiego. W piątek i sobotę zwężony zostanie fragment ulicy Mangalia. Roboty będą podzielone na dwa etapy. "Pierwszego dnia drogowcy zamkną pas ulicy Mangalia w stronę alei Sikorskiego. Kierowcy pojadą w obu kierunkach pozostałą częścią jezdni. W sobotę roboty przeniosą się na drugą stronę. Tym razem przejazd będzie tylko do Jana III Sobieskiego" - podaje ratusz.

W sobotę zamknięty będzie wyjazd z Czarnomorskiej na Sobieskiego. Roboty w tym miejscu potrwają do sobotniego wieczora. Trasy zmienią autobusy linii: 163, 166, 185, 189, 503 i N83.

Z kolei w niedzielę przez cały dzień będzie zamknięty fragment ulicy Sobieskiego między Limanowskiego a aleją Witosa. Jadący z centrum pojadą objazdem al. Sikorskiego i Czarnomorską. Z kolei od strony Wilanowa kierowcy powinni skręcić w św. Bonifacego i pojechać dalej Powsińską do Idzikowskiego.

"Linie 116, 166 (tylko w kierunku placu Hallera), 172 i 503 (tylko w stronę Konwiktorskiej), N03 (tylko w kierunku pętli Ursynów Północ), N31 i N81 pojadą zmienionymi trasami" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Wymiana torów na Młynarskiej

W sobotę ruszy dwutygodniowy remont torów między ul. Długosza a Ostroroga na Woli. Od Długosza do Ostroroga kierowcy pojadą w jednym kierunku - w stronę alei Prymasa Tysiąclecia. Objazd do centrum poprowadzi Płocką.

"Zamknięcie ruchu tramwajów na Młynarskiej wykorzystają także drogowcy, którzy przebudowują skrzyżowanie tej ulicy z Wolską i aleją 'Solidarności'. Przejście podziemne zostanie zlikwidowane, a w jego miejsce pojawi się komplet pasów z przejazdami rowerowymi" - przekazał ratusz.

Od soboty drogowcy zamkną wyjazd z ul. Młynarskiej na skrzyżowanie z Wolską i aleją "Solidarności". Objazd poprowadzi ulicami: Leszno i Okopową do al. Solidarności lub Wolską i Płocką do Górczewskiej.

"W czasie prac trasy zmienią tramwaje linii 20, 23 i 24 oraz autobusy linii 129, 184, 197, 201 i nocne N42, N45, N95” - poinformował ZTM.

Tramwaje linii 11 będą jeździły tylko na dłuższej trasie - między Nowym Bemowem a Sielcami, a nowa linia 19 ze Stegien dowiezie pasażerów ulicami: Powstańców Śląskich, Radiową, Dywizjonu 303 do pętli Koło. Między Kołem a Okopową pasażerów przewiozą autobusy zastępcze Z23, a z Koła na Boernerowo będą kursowały tramwaje linii 70.

Zmiany w organizacji ruchu kołowego i tramwajowego na Młynowie będą obowiązywały do połowy lipca.

Budowa nowego torowiska na Słomińskiego

Również w sobotę rozpocznie się remont torowiska na ulicy Słomińskiego. Przez trzy miesiące tramwaje nie będą jeździły między rondem Zgrupowania AK "Radosław" a rondem Żaba. Utrudnienia czekają także kierowców.

Roboty na blisko trzykilometrowej trasie zostały podzielone na dwa odcinki: od ronda Zgrupowania AK Radosław do Dworca Gdańskiego i od ulicy Andersa do wjazdu na most Gdański. Prace w obu miejscach będą prowadzone jednocześnie.

Tramwajarze zbudują nowe torowisko, które na znacznej długości zostanie pokryte zielonym rozchodnikiem.

"Przystanki Baseny Inflancka zostaną przeniesione na drugą stronę skrzyżowania z ulicą Pamiętajcie o Ogrodach, co skróci dojście do centrum handlowego. Z kolei przystanki Dworzec Gdański zostaną wydłużone, a Park Traugutta - wyremontowane" - przekazały Tramwaje Warszawskie.

Pierwszy etap prac na Słomińskiego

Pierwszy etap prac rozpocznie się w nocy z piątku na sobotę, z 27 na 28 czerwca. Obie jezdnie ulicy Słomińskiego, między rondem Zgrupowania AK "Radosław" a zawrotką przy Dworcu Gdańskim, zostaną zwężone do dwóch pasów - zamknięte będą pasy przy torowisku. Kierowcy nie przejadą też przez torowisko na skrzyżowaniu z ulicą Pamiętajcie o Ogrodach: ze Słomińskiego nie będzie można skręcić w lewo, a na ulicy Pamiętajcie o Ogrodach dwa pasy posłużą do skrętu w prawo, trzeci - do zawracania. W tym etapie zawrotka przy Dworcu Gdańskim będzie otwarta.

Przy Międzyparkowej tramwajarze zamkną jezdnię ulicy Słomińskiego w kierunku mostu Gdańskiego. Na drugiej nitce będzie po jednym pasie w każdym kierunku. W stronę Wisły kierowcy przejadą na drugą jezdnię przed skrzyżowaniem, a na właściwą wrócą przed mostem.

Jadący od ronda Zgrupowania AK Radosław nie skręcą w Międzyparkową i Szymanowską. Powinni wcześniej pojechać ulicą Dawidowskiego i Andersa do Muranowskiej. Taką samą trasą będzie poprowadzony objazd zamkniętej zawrotki dla jadących z mostu. Z kolei z Międzyparkowej i Szymanowskiej będzie można wyjechać na Słomińskiego, ale tylko w stronę mostu Gdańskiego. Objazd zamkniętego przejazdu przez tory umożliwiającego zawracanie w kierunku ronda Zgrupowania AK "Radosław" zostanie poprowadzony ulicą Stawki do alei Jana Pawła II.

Na początku prac, od 28 czerwca, tramwaje nie będą jeździły ulicami Słomińskiego i Starzyńskiego między rondem Zgrupowania AK "Radosław" a rondem Żaba, a także ulicą Międzyparkową.

Kursowanie tramwajów linii 1, 6 i 28 zostanie zawieszone. Osiemnastka nadal będzie jeździła z pętli PKP Służewiec na plac Narutowicza. Na części swoich tras tramwaje linii 1 i 28 zastąpi linia uzupełniająca 78 (kursująca z Osiedla Górczewska na plac Narutowicza), a tramwaje linii 3 będą jeździły częściej. Na tory wróci linia 25 – na trasie z Żerania Wschodniego na plac przy Dworcu Starynkiewicza, a linia 68 zakończy kursy na Dworcu Wschodnim. Trasa 27 zostanie wydłużona - tramwaje pojadą ul. Słowackiego, Marymoncką i Zgrupowania AK "Kampinos" do węzła Młociny.

Pasażerów przewiozą autobusy linii zastępczej Z-5, które połączą pętlę Metro Trocka z rondem Zgrupowania AK "Radosław". Autobusy linii 500 i 409, kursujące ulicami Słomińskiego i Starzyńskiego, będą miały dodatkowe przystanki.

