Śmigłowiec LPR lądował na trasie S8. Na estakadzie doszło do dachowania

- Sytuacja wygląda obecnie tak, że do tej pory mieliśmy 811 tysięcy do zapłaty rocznie, a w tej chwili mamy 673 tysiące miesięcznie do zapłaty za gaz - powiedziała reporterowi TVN24 Aneta Pozowska, dyrektorka Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Włochy, jednego z tych, które najmocniej dotknęła podwyżka cen gazu. Jak oceniła mieszkańcy komunalni dostaną "za chwilę rachunki nie do udźwignięcia".