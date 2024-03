Most pieszo-rowerowy łączący brzegi Wisły ma zostać otwarty w czwartek

W trakcie debaty kandydatów na prezydenta Warszawy w TVP Info obecny włodarz stolicy Rafał Trzaskowski zapytany przez kandydata PiS Tobiasza Bocheńskiego o to, co w trakcie kadencji pozostawi po sobie w Warszawie wymienił kilka inwestycji i m.in zapowiedział, że w czwartek otwarta zostanie nowa przeprawa pieszo-rowerowa łącząca oba brzegi rzeki.

Most na Pragę

Jednopoziomowy most wspiera się na siedmiu podporach z żelbetu. Na lewym brzegu, przed ostatnim filarem, przeprawa poszerza się na dwie rampy, które zostały przerzucone nad bulwarami na wysokości chodnika Wybrzeża Kościuszkowskiego. Most został wykonany ze stali pokrytej farbą, która imituje kolor kortenu. Taki materiał i powłoka są bardziej odpowiednie ze względu na dużą wilgotność nad rzeką.

Nowy most rozciąga się na długości 452 metrów i pod tym względem stał się jedną z najdłuższych tego typu przepraw na świecie. Jest dłuższy o 127 metrów od londyńskiego Millennium Bridge, jednego z najbardziej znanych tego typu obiektów. Szerokość konstrukcji wygiętej na kształt błyskawicy jest zmienna i w najwęższym punkcie wynosi 6,9 metra, a nad nurtem rzeki rozszerza się do 16,3 metra.

Ubiegający się o reelekcję prezydent stolicy Rafał Trzaskowski podkreślił, że dla niego najważniejszą kwestią jest zdrowie, a jeżeli chodzi o "Strefę czystego transportu" to było zobowiązanie rządu PiS, gdyż wpisał to do KPO. - Ja się z tym zgadzam. Trzeba ograniczyć wjazd do centrum tych najbardziej trujących samochodów, bo one są zabójcze dla populacji. (...) Natomiast mu zorganizowaliśmy bardzo dokładne konsultacje. Wsłuchaliśmy się w głos warszawiaków, dlatego te przepisy wejdą dopiero po czterech latach - podkreślił Trzaskowski.