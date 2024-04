Autokar wpadł do rowu, kilka osób rannych

W miejscowości Polaki koło Siedlec kierowca białoruskiego autobusu stracił panowanie nad pojazdem i wpadł do przydrożnego rowu. Pięć osób zostało zabranych do szpitala. Są utrudnienia w ruchu.

Do poważnego wypadku doszło na drodze krajowej numer 2.

- Autobus jadący z Gdańska do Mińska na Białorusi, z nieznanych na chwilę obecną przyczyn, na łuku drogi zjechał z jezdni i wpadł do rowu. Pięć osób zostało zabranych do szpitala. Na miejscu są utrudnienia w ruchu, które mogą potrwać nawet kilka godzin. Na tę chwilę wprowadzony został ruch wahadłowy - przekazała komisarz Ewelina Radomyska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.