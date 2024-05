Nie zapiął pasów, może trafić do więzienia

Zatrzymali go, bo nie zapiął pasów bezpieczeństwa. Okazało się, że w ogóle nie powinien siadać za kierownicę, bo ma dwa aktywne zakazy prowadzenia aut. Grozi mu do pięciu lat więzienia.

W czwartek, 23 maja, w Ciechanowie na ul. Płockiej policjanci ciechanowskiej drogówki zauważyli kierującego bmw, który nie korzystał z pasów bezpieczeństwa. Zatrzymali go do kontroli drogowej.

Sprawa w sądzie i mandat

Złamanie zakazu to przestępstwo, za które grozi do pięciu lat więzienia. 33-latka czeka więc kolejna wizyta w sądzie. Za to, że nie korzystał z pasów bezpieczeństwa został ukarany mandatem i punktami karnymi.