60 tysięcy darmowych przypinek na rocznicę Powstania Warszawskiego 

Już za kilka dni uroczystości 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. "W jak Wolność" będzie hasłem przewodnim tegorocznych obchodów i ma symbolizować główną wartość, która inspirowała warszawiaków do heroicznej walki. Darmowe przypinki z tym hasłem będą do odebrania na wybranych słupach reklamowych w całym mieście.

Tegoroczne obchody będą przebiegać pod hasłem "W jak Wolność", które odzwierciedla ducha niezłomności i pragnienia wolności, jakie kierowały mieszkańcami miasta w 1944 roku. Jako symboliczny znak wdzięczności dla tych, którzy 80 lat temu nie zawahali się stanąć do walki, warszawski ratusz przygotował specjalne przypinki.

"To 60 tys. szans, aby wyrazić swoją pamięć i szacunek dla bohaterów, przypinając je do ubrania w dniu obchodów" - zachęca do ich odebrania ratusz.