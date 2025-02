Posłuchaj Wstrzymaj Aby uratować komuś życie wystarczy jeden telefon pod numer alarmowy 112 Źródło: Policja

Strażnicy miejscy interweniowali w bloku przy ulicy Radzymińskiej, gdzie na klatce schodowej leżał ranny i nieprzytomny mężczyzna. Jak relacjonują, 53-latek wypił wcześniej blisko litr płynu do spryskiwaczy na bazie metanolu. - Sytuacja była dramatyczna, a zagrożenie życia i zdrowia mężczyzny - bardzo wysokie - podano w komunikacie.

Do zdarzenia doszło w sobotę, 15 lutego. Strażnicy miejscy zostali zaalarmowani przez mieszkańców budynku przy ulicy Radzymińskiej o leżącym na klatce schodowej mężczyźnie. Na miejsce skierowani zostali funkcjonariusz i funkcjonariuszka z VI Oddziału Terenowego, którzy są ratownikami kwalifikowanej pomocy przedmedycznej.

Na trzecim piętrze budynku zauważyli leżącego w nienaturalnej pozycji człowieka. Obok niego znajdował się pojemnik z płynem do spryskiwaczy. - Na lewej nodze, w okolicy kości śródstopia i stawu skokowo-strzałkowego, zauważyliśmy dwie duże, krwawiące rany cięte - relacjonuje starszy inspektor Mariusz Liżewski, cytowany w komunkacie straży miejskiej. - Od razu wezwaliśmy pogotowie i przystąpiliśmy do udzielania pomocy - dodaje funkcjonariusz.

"Skarżył się na ból brzucha, głowy i nóg"

Funkcjonariusze opatrzyli ranną nogę mężczyzny i zdołali nawiązać z nim kontakt. Przekazał im, że rany na nodze pochodzą od piły łańcuchowej. Dowiedzieli się także, że jest osobą w kryzysie bezdomności.

- Mężczyzna z trudem oddychał, jego reakcje były spowolnione, a mowa bełkotliwa. Skarżył się na ból brzucha, głowy i nóg. Z trudem powiedział, że wcześniej wypił płyn do spryskiwaczy, a potem zasnął - opisuje straż miejska.

Strażnicy zaznaczają, że w znajdującym się obok poszkodowanego pojemniku brakowało prawie litra płynu do spryskiwaczy. - Sytuacja była dramatyczna, a zagrożenie życia i zdrowia mężczyzny - bardzo wysokie. Do przyjazdu zespołu ratownictwa strażnicy monitorowali jego stan, nie dopuszczając do zaśnięcia - dodano.

Kilka minut po wezwaniu na miejscu pojawiło się pogotowie ratunkowe. Ratownicy zdecydowali o natychmiastowym przewiezieniu 53-latka do szpitala.

Interwencja straży miejskiej na Radzymińskiej Strażnicy udzielili pomocy rannemu mężczyźnie, który wypił płyn do spryskiwaczy Źródło: Straż Miejska m.st. Warszawy Strażnicy udzielili pomocy rannemu mężczyźnie, który wypił płyn do spryskiwaczy Źródło: Straż Miejska m.st. Warszawy Strażnicy udzielili pomocy rannemu mężczyźnie, który wypił płyn do spryskiwaczy Źródło: Straż Miejska m.st. Warszawy