Dwa zderzenia i korek na trasie S8. Jedna osoba ranna

Zderzenie dwóch aut na trasie S8 Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Zderzenie dwóch aut na trasie S8 Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Zderzenie dwóch aut na trasie S8 Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Poranne utrudnienia na trasie S8. Na jezdni w kierunku Poznania doszło do dwóch zderzeń aut osobowych. Jedna osoba została ranna. Korek tworzy się w rejonie Łabiszyńskiej oraz na moście Grota-Roweckiego.

Do pierwszego zderzenia doszło na wysokości ulicy Ostródzkiej, na odcinku trasy S8 między Łabiszyńską i Głębocką. - Na lewym pasie jezdni zderzyły się dwa samochody osobowe. Wygląda na to, że jeden z pojazdów najechał na tył poprzedzającego go auta - dowiedział się Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl.

Na miejscu pracują strażacy, wezwano także policję. Wcześniej było tu także pogotowie ratunkowe. - Jedna osoba została przetransportowana przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala - mówi nasz reporter.

Jak informuje Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji, w tył skody uderzył kierujący citroenem. - Kierowca skody został zabrany do szpitala. Obaj kierujący byli trzeźwi - dodaje.

Kierowców jadących w kierunku Poznania czekają utrudnienia. Dwa pasy jezdni zostały zablokowane.

Korek na moście Grota-Roweckiego

Dodatkowo do kolejnego zderzenia doszło chwilę przed godziną 8 w rejonie mostu Grota-Roweckiego i węzła trasy S8 z Wisłostradą. - Na jezdni tranzytowej doszło do kolizji dwóch aut osobowych. Jeden z kierowców nie zachował należytej odległości od poprzedzającego go pojazdu i uderzył w jego tył. Rozbite pojazdy blokowały prawy pas jezdni - ustalił Węgrzynowicz.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podała, że około godziny 9 rozbite pojazdy zostały usunięte. Zanim do tego doszło, ruch odbywał się lewym pasem oraz jezdnią lokalną.

Na miejscu kolizji pracowała policja. - Doszło do zderzenia volvo i opla. Okazało się, że jeden z kierujących nie posiada uprawnień do prowadzenia pojazdów - mówi Chmura. I dodaje, że nikt nie został poszkodowany.

CZYTAJ TAKŻE: Poważny wypadek na S2. Kurier stał na środkowym pasie

Zderzenie trzech aut na trasie S2 Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl