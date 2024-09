W połowie sierpnia na tarasie mieszkania na Targówku znaleziono ciało 35-letniego mężczyzny. Policjanci zatrzymali trzech podejrzanych. Usłyszeli zarzuty i trafili do aresztu.

Na miejscu zjawili się śledczy, którzy zabezpieczyli ślady. Jednocześnie funkcjonariusze próbowali dotrzeć do świadków i zdobyć informacje niezbędne do wyjaśnienia tej zbrodni. - Do działań dołączyli kryminalni, których zadaniem było jak najszybsze ustalenie tożsamości i zatrzymanie sprawcy bądź sprawców - poinformowała Onyszko.