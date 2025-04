Załamanie pogody w Warszawie Źródło: TVN24

Wiosna ustępuje w sobotę miejsca zimie. Załamaniu pogody na Mazowszu towarzyszą silne podmuchy wiatru oraz opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Podczas krótkich zamieci panują fatalne warunki na drogach. Porywisty wiatr przyczynił się do powalenia drzew i uszkodzenia sieci energetycznej w Ostrołęce oraz w Kosowie Lackim koło Sokołowa Podlaskiego.

Pogorszenie pogody jest spowodowane wkroczeniem do Polski mroźnych mas powietrza z północy. W nocy z piątku na sobotę dotarły one na północ kraju. Koło południa front z opadami przemieścił się nad centrum, docierając także na Mazowsze i do stolicy.

Mieszkańcy Warszawy od południa kilkukrotnie mogli już zaobserwować intensywne opady śniegu lub marznącego deszczu ze śniegiem. Według synoptyków tvnmeteo.pl, sytuacja pogodowa w ciągu dnia będzie się wyłącznie pogarszać. Chłód rozleje się po kraju. Miejscami oprócz opadów śniegu i silnego wiatru wystąpią także burze.

Opady gradu i śniegu, Wał Miedzeszyński Źródło: tvnwarszawa.pl

Silny wiatr i chłód

Dziś termometry w całym kraju pokażą maksymalnie od 4 do 8-9 stopni, co oznacza spadek temperatury o kilkanaście stopni względem piątku. Eksperci ostrzegają, że spływowi zimna towarzyszyć będzie silny wiatr, który spotęguje poczucie chłodu.

- Wiatr momentami będzie porywisty do 50-80 km/godz., najsilniejszy na północy i wschodzie - ostrzega Arleta Unton-Pyziołek, synoptyk tvnmeteo.pl.

Powalone drzewa

Silne podmuchy wiatru spowodowały powalenie drzewa w miejscowości Rembowo w powiecie ciechanowskim. Zablokowany został przejazd drogą powiatową. Na miejscu pracowali strażacy.

Powalone drzewo w miejscowości Rembowo Źródło: OSP Kołaczków

Z niebezpieczną sytuacją mieli także do czynienia strażacy w Ostrołęce. - W wyniku silnego wiatru doszło do przewrócenia pojedynczego drzewa na linię energetyczną. Zostały złamane cztery słupy energetyczne. Linia energetyczna nie ucierpiała - przekazał naszej redakcji starszy kapitan Adrian Stupski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce. Jak podkreśla, nikt nie został poszkodowany.

Powalone drzewo uszkodziło linię energetyczną w Ostrołęce Źródło: KM PSP Ostrołęka

O zdarzeniu informował także portal eostroleka.pl. Z jego relacji wynika, że drzewo runęło w rejonie Alei Wojska Polskiego i ulicy Legionowej. Oprócz linii energetycznej, uszkodziło także ogrodzenia dwóch pobliskich szkół.

Powalone drzewo uszkodziło linię energetyczną w Ostrołęce Źródło: KM PSP Ostrołęka

Nasz reporter Mateusz Mżyk podaje, że drzewo runęło także na ulicę Gutowską w Kosowie Lackim w powiecie sokołowskim. Przy okazji doszło do zerwania linii energetycznej. Na miejscu interweniowali strażacy z lokalnej OSP.

Powalone drzewo w Kosowie Lackim Źródło: OSP Kosów Lacki

Zdjęcia i nagrania z załamania pogody w stolicy otrzymujemy także na Kontakt24.

Śnieżyca na Mokotowie w Warszawie Źródło: Kontakt24/ Raf55