Maki z placu Piłsudskiego zniknęły

W piątek prezes Fundacji Vivat Polonia!” Cezary Supeł poinformował, że maki z placu Marszałka Józefa Piłsudskiego zniknęły. - Przechodnie potraktowali maki jako pamiątkę, swoisty gadżet z okazji wczorajszego święta i powyrywali kwiaty, zabierając je ze sobą. Na miejscu pozostała tylko plansza informująca o akcji - dodał. Zaznaczył jednocześnie, że maki niedaleko Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie pojawiły się za zgodą Dowództwa Garnizonu Warszawa i miały tam pozostać do początku września, aby były widoczne także podczas obchodów rocznicowych wybuchu II wojny światowej.

We wspólnym oświadczeniu przekazanym w piątek Fundacja "Vivat Polonia!" oraz Stado Ogierów w Łącku zwróciły się z apelem o ponowne "zasadzenie" maków. "Jeżeli zauroczyły Cię maki z Placu Piłsudskiego i masz choć jeden, zwróć na miejsce" - proszą organizatorzy akcji.

Właściciele apelują o zwrot

Organizatorzy wystawy nie ukrywają zaskoczenia tym, że maki zniknęły. - Z jednej strony jest nam przykro, że ktoś bezrefleksyjnie, nazywając rzecz po imieniu, zniszczył naszą pracę. Pociesza jedynie fakt, że pragnienie zabrania ze sobą maków była przejawem uczuć patriotycznych - powiedział Supeł. - To daje do myślenia i pokazuje pewien kontekst postrzegania naszego patriotyzmu - zwrócił jednocześnie uwagę prezes Fundacji "Vivat Polonia!".

Fundacja "Vivat Polonia!"

W latach 1938-1939 na terenie stada w Łącku znajdowała się letnia rezydencja generalnego inspektora Sił Zbrojnych marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego. Hodowla ściśle współpracowała z 4 Pułkiem Strzelców Konnych, jednostką kawalerii Wojska Polskiego stacjonującej w Płocku w latach 1922-1939. Pułk we wrześniu 1939 r. został przyporządkowany do Nowogródzkiej Brygady Kawalerii, a później wszedł w skład Grupy Operacyjnej Kawalerii gen. Władysława Andersa, której kwatera we wrześniu 1939 r. mieściła się na terenie stadniny.