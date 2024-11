Radosne świętowanie niepodległości. 11 listopada w Warszawie

Krakowskie Przedmieście

Na odcinku między bramą główną Uniwersytetu Warszawskiego a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbywać się będą parady. O 14.20 wyruszą sprzed kościoła wizytek zabytkowe samochody (potem co około godzinę kolejne przejazdy). Paradować będą także szczudlarze (trzy pokazy od 14.20 do 18.00 co około dwie godziny), a motywem przewodnim parady tanecznej będzie polonez (trzy razy, od 15.30 do 18.20). Zaplanowano także prezentacje mody retro i bicykli (co półtorej godziny od 14.50 do 17.20) oraz pochody muzyczne z orkiestrami (w godzinach 15.10 – 17.40). Finałowa parada wystartuje o 18.30.