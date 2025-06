Ruszyło głosowanie w budżecie obywatelskim. Jest nowa kategoria

Mariusz Budziszewski o budżecie obywatelskim (wideo z czerwca 2023) Źródło: tvnwarszawa.pl

Jest w czym przebierać. Do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego dopuszczono 1373 projekty. W tym roku pojawił się nowy, obok dzielnicowego i ogólnomiejskiego, poziom głosowania – lokalny.

Na każdym poziomie można zagłosować na pięć projektów. W głosowaniu może wziąć udział każdy, kto mieszka w Warszawie. Nie trzeba być pełnoletnim ani zameldowanym. Głos można oddać na dwa sposoby: online na stronie budżetu obywatelskiego lub w urzędzie dzielnicy.

Jak poinformował stołeczny ratusz, po oddaniu głosu można wziąć udział w konkursie "Podaj dalej. Do wygrania są wyjątkowe miejskie nagrody.

Głosowanie trwa do 15 czerwca włącznie, do godz. 23:59.

Różnorodne projekty miejskie

Z puli miejskiej do głosowania dopuszczono 84 projekty.

Najdroższy dotyczą zakupu niezbędnego sprzętu medycznego dla miejskich szpitali (4,8 mln zł) czy też dokończenia projektów rowerowych wybranych w poprzednich latach (4,5 mln zł).

Najtańsze projekty dotyczą warsztatów z gry terenowej Geocaching w wybranych, intensywnie rozwijających się rejonach Warszawy (ponad 19 tys. zł) oraz programów edukacyjnych dla kobiet.

Najwięcej projektów dzielnicowych

W kategorii dzielnicowej do wyboru są 424 projekty. Najwięcej w Wesołej (49 projekty) i Bemowie (43 projekty). Na kolejnych miejscach uplasowały się Rembertów (39), Ursynów (36), Białołęka (30), Bielany (26), Targówek (24), Praga-Północ (23), Ochota (22), Żoliborz (21) i Praga-Południe (20).

Po kilkanaście projektów jest w dzielnicach Wawer (18), Mokotów (16), Wola i Ursus (po 14). W dzielnicy Włochy jest 10 projektów, a poniżej 10 jest w Śródmieściu (9) i w Wilanowie (8).

Co oferuje nowy poziom?

W kategorii lokalnej do głosowania zakwalifikowano 865 projektów. Wśród nich najdroższe – powyżej miliona złotych - dotyczą głównie remontu boisk sportowych, zakupu sprzętu dla szpitala, poprawy bezpieczeństwa na drogach i chodnikach, budowy i remontu dróg rowerowych czy bezpłatnych zajęć sportowych lub utworzenia parków.

Najtańsze projekty związane są głównie z zakupem książek i gier planszowych dla bibliotek, z zajęciami sportowymi, nasadzeniami i z ustawieniem małej architektury.

Dzielnice mogły określić liczbę i granice obszarów lokalnych: Mokotów ma ich 8; Bielany 7; Białołęka, Praga-Południe, Śródmieście, Wawer i Wola – 4; Bemowo, Ochota, Targówek i Ursynów – 3; Praga-Północ, Ursus, Wilanów, Włochy i Żoliborz – 2. Dwie dzielnice: Wesoła i Rembertów z tego nie skorzystały, więc tam nie będzie obszarów lokalnych.

Czym jest budżet obywatelski?

Dzięki budżetowi obywatelskiemu mieszkańcy decydują o tym, na co przeznaczyć część pięniędzy Warszawy. To warszawiacy, co roku wymyślają i zgłaszają projekty, a następnie wybierają w głosowaniu te, które zostaną zrealizowane. Głosowanie w budżecie obywatelskim to okazja do wyboru tego, co powstanie w najbliższej okolicy, w kilku dzielnicach lub w całej Warszawie.

"Uczestnictwo w budżecie obywatelskim to świetna okazja, żeby razem z innymi decydować o tym, jak zmienia się Warszawa" - podkreślono na stronie budżetu obywatelskiego.