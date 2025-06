Rusza przebudowa Marszałkowskiej. Duże przetasowania na trasach tramwajowych

Tramwajem maksymalnie niż 10 km/h Źródło: Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl

Remont torowiska wiąże się ze znacznymi zmianami w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Główne prace zaplanowano od 14 czerwca do połowy października. W trakcie ich trwania wstrzymany będzie ruch tramwajów między przystankami Metro Ratusz Arsenał i Centrum, gdzie przewidziano tymczasowe rozjazdy nakładkowe. Ten w pobliżu placu Bankowego już funkcjonuje, natomiast przygotowanie i zabudowa rozjazdu w rejonie przystanku Centrum wymaga weekendowych prac przygotowawczych.

W weekend 7-8 czerwca zaplanowano budowę podłoża, a w weekend 14-15 czerwca – montaż samego rozjazdu. W związku z tym, w oba weekendy, tramwaje nie będą kursować Marszałkowską od pl. Zbawiciela do przystanku Metro Ratusz Arsenał.

Zmiany w weekend 7-8 czerwca

W sobotę i niedzielę 7-8 czerwca wprowadzone będą dodatkowe zmiany w kursowaniu tramwajów. Zawieszone zostanie kursowanie tramwajów linii 4, 16, 14, 75 i 76. Zmienią się trasy 18, 71, a także wyjadą tramwaje dodatkowej linii 68 oraz autobusowej Z16.

Trasa tramwajów linii 18 zostanie skrócona – z PKP Służewiec dojadą do placu G. Narutowicza. Tramwaje linii 71 pojadą na Wyścigi (zamiast 4), uruchomiona będzie dodatkowa "praska" linia 68 z Żerania FSO na Dworzec Wschodni. W weekendy tramwaj linii 13 będzie kursował na trasie Kawęczyńska – Czynszowa.

Autobusy linii zastępczej Z16 będą kursowały z pętli Esperanto przez centrum do Miasteczka Wilanów. Od poniedziałku 9 czerwca tramwaje wrócą na trasy sprzed weekendu.

W najbliższy weekend zmiany obejmą również kierowców. W piątek, 6 czerwca, o godzinie 22 rozpoczną się prace przy wdrażaniu nowej organizacji ruchu na Marszałkowskiej, między Wspólną a rondem Dmowskiego. Na jezdni w kierunku ronda Dmowskiego zostanie zamknięty skrajny lewy pas, a z prawego będzie można jechać prosto lub skręcić w prawo w Nowogrodzką. Na nitce w kierunku placu Konstytucji będzie wyłączony z ruchu pas do skrętu w Żurawią. W czasie prac, rowerzyści nie przejadą Nowogrodzką na drugą stronę Marszałkowskiej – ani od strony Kruczej, ani od Poznańskiej. Utrudnienia potrwają do niedzieli, 8 czerwca, do końca dnia.

Marszałkowska po przebudowie - wizualizacja Źródło: UM Warszawa

Zmiany od 14 czerwca

W weekend 14-15 czerwca linia 16 zostanie zawieszona, a w zamian częściej do i z Wilanowa pojedzie linia 14. Na trasach objazdowych pojadą dodatkowo linie 4 i 18, które normalnie kursują po ul. Marszałkowskiej – "czwórka" pojedzie przez Aleję Jana Pawła II, "osiemnastka" zostanie skierowana z Mokotowa na plac Narutowicza. Na tory wróci linia 15 – na trasę Marymont Potok – Ratusz Arsenał (tu także dojeżdżają z Piasków tramwaje linii zastępczej 66). Do Placu Bankowego wydłużone zostaną trasy autobusów 151 i 520 – zastąpią na ulicy Marszałkowskiej tramwaje. Zakończy się też II etap prac na pl. Bankowym, co oznacza, że od 14 czerwca tramwaje linii 4, 13, 20, 23 i 26 wrócą na całą al. "Solidarności".

Od 16 czerwca dzięki rozjazdowi nakładkowemu przy przystanku Centrum tramwaje linii 16 jadące z kierunku Wilanowa będą dojeżdżać do przystanku znajdującego się po południowej stronie ronda Dmowskiego i Alej Jerozolimskich. Z tego samego przystanku tramwaje będą zabierać pasażerów w drogę powrotną – do Wilanowa. Tramwaje jadące od strony Żoliborza będą dojeżdżać bez zmian do przystanku Metro Ratusz Arsenał, na którym będą zmieniały kierunek jazdy. Przerwa w ruchu tramwajów na ulicy Marszałkowskiej między Alejami Jerozolimskimi a placem Bankowym potrwa do połowy października.

Trasy objazdowe linii 4, 15, 18 zostaną utrzymane. Linia 14 zostanie zawieszona, a na części trasy linii 25 w zastępstwie będzie kursować tramwajowa linia uzupełniająca 68 (Żerań Wschodni – Pl. Starynkiewicza). Na trasach do Placu Bankowego pozostaną autobusy 151 i 520.

Podczas remontu torowiska, kierowcy na obu jezdniach Marszałkowskiej, od Królewskiej do ronda Dmowskiego, będą mieli po dwa pasy ruchu. Przed skrzyżowaniami obie nitki rozszerzą się o trzeci pas, z którego będzie można skręcać w prawo. W czasie kolejnych etapów kierowcy będą jeździli tymczasowymi jezdniami poprowadzonymi fragmentem torowiska tramwajowego.

Marszałkowska po przebudowie - wizualizacja Źródło: UM Warszawa

Wilanów bez tramwaju

To nie koniec zmian w najbliższy weekend 7-8 czerwca. Tramwaje nie będą kursować wzdłuż Belwederskiej, Sobieskiego i al. Rzeczypospolitej do Miasteczka Wilanów. Linie 14 i 16 zostaną zawieszone. Przerwa w ruchu ma związek z podłączaniem sieci trakcyjnej dla trasy tramwajowej na ul. Św. Bonifacego do pętli Stegny. W zamian kursować będą autobusy linii Z16 na trasie pętla Esperanto – Miasteczko Wilanów. Ruch tramwajowy na Sielce (wzdłuż Goworka, Spacerowej i Gagarina) będzie utrzymany. Tramwaje wrócą na trasę do Miasteczka Wilanów od poniedziałku, 9 czerwca, od rana.

Od 9 czerwca inny wykonawca tramwajowych remontów, firma Strabag, będzie wdrażać nową czasową organizację ruchu na skrzyżowaniu Słomińskiego i Pamiętajcie o Ogrodach. W tym etapie roboty nie powodują zmian w kursowaniu tramwajów – zasadnicza przebudowa rozpocznie się pod koniec czerwca.

Remont torów i nowa zieleń

Zaplanowane na Marszałkowskiej prace tramwajarzy dotyczą torowiska na odcinku około kilometra pomiędzy ulicą Widok a przystankiem przy Królewskiej, który również zostanie przebudowany. Ostatnie remonty główne torowisko przechodziło w 1998 roku (odcinek Widok – Moniuszki), 2012 roku (Moniuszki – Świętokrzyska) i 2000 roku (Świętokrzyska – Królewska). Wykonawca - firma Balzola nie będzie przebudowywać samego skrzyżowania ze Świętokrzyską. Przeszło ono remont podczas budowy centralnego odcinka drugiej linii metra.

Dzięki przebudowie zostanie zniesione ograniczenie prędkości, które mocno spowalnia tramwaje na tym odcinku. Od Królewskiej do Świętokrzyskiej tory zostaną obsadzone rozchodnikiem. Natomiast do ronda Dmowskiego podkład pozostanie betonowy, tak aby po torach mogły jeździć pojazdy uprzywilejowane.

Ponadto wzdłuż torowiska zostaną wykonane pasy separacyjne z miejscem na zieleń. Jak informuje ratusz, szpalery drzew pojawią się po jednej bądź po dwóch stronach ulicy – od placu Defilad do Królewskiej. Posadzone zostaną wiązy o wąskim, kolumnowym pokroju, a także krzewy oraz mieszanka zielonych bylin. Te ostatnie zaplanowano w miejscach, w których może wystąpić konieczność awaryjnego wjazdu na torowisko.

Ale coś za coś. Zmieni się przekrój ulicy. Zamiast trzech pasów, pozostaną dwa.

Marszałkowska - podział ulicy po przebudowie Źródło: UM Warszawa

Zyskają piesi i rowerzyści

Ratusz zapowiada, że powstaną też dwa nowe przejścia dla pieszych oraz przejazdy rowerowe – na wysokości ulic Złotej i Sienkiewicza. "To ważne z punktu widzenia projektu Nowe Centrum Warszawy, bo jednym z jego założeń jest 'zszycie' miejskich wysp aktywności w jedną całość, wygodną do spacerowania, dostępną. Budowa nowego przejścia przez Marszałkowską na wysokości Złotej już się rozpoczęła. Będzie ono prowadziło wprost na nowo oddany plac Centralny" - informują urzędnicy.

W rejonie ulicy Złotej wyznaczony zostanie pas do zawracania, dzięki czemu nie trzeba będzie dojeżdżać do ronda Dmowskiego, aby zmienić kierunek jazdy. Z kolei przy ulicy Sienkiewicza powstanie nowy lewoskręt zapewniający dojazd w rejon ulic Złotej i Zgody. Wprowadzenie tych rozwiązań ma związek z likwidacją tunelu pod Marszałkowską w osi Złotej.

Ostatnią ważną zmianą będzie droga rowerowa po wschodniej stronie Marszałkowskiej między Świętokrzyską a Królewską. Ratusz zapowiada, że wkrótce ruszy przetarg na jej budowę. "Będzie bezpieczniej także dla pieszych – na skrzyżowaniu z ul. Rysią powstanie wyniesione przejście i przejazd rowerowy" - podkreśla urząd.

Marszałkowska przed i po przebudowie Źródło: UM Warszawa