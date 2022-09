Pasażerowie autobusu zdumieni, do pojazdu wsiadła... czarna owca

Na nietypową pasażerkę komunikacji miejskiej mogli natknąć się w czwartek pasażerowie linii 116. Owca - wraz ze swoją właścicielką - wsiadła do autobusu na wysokości Krakowskiego Przedmieścia. Zostały jednak wyproszone.

Jak opisują Miejskie Zakłady Autobusowe na Facebooku "miny jadących pojazdem były bezcenne". - Owca wraz z właścicielką wsiadły wczoraj popołudniu do autobusu linii 116 na wysokości Krakowskiego Przedmieścia. Po przejechaniu jednego przystanku zostały jednak wyproszone z komunikacji miejskiej. Powodem były przepisy, które dopuszczają przewóz wyłącznie zwierząt domowych - poinformował Adam Stawicki, rzecznik prasowy MZA.

Przejażdżka komunikacją miejską tylko dla zwierząt domowych

Te same przepisy - dostępne na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego - precyzują również jakie zwierzęta mogą być przewożone w pojazdach komunikacji miejskiej oraz wprowadzane na teren stacji metra. Należą do nich małe zwierzęta domowe, pod warunkiem, że "nie są one uciążliwe dla pasażerów i są umieszczone w odpowiednim dla zwierzęcia koszu, skrzynce, klatce itp., zapewniającym bezpieczeństwo pasażerów i zwierząt". Podróżować komunikacją miejską mogą także psy jeśli "nie zachowują się agresywnie, nie są uciążliwe dla pasażerów oraz mają założony kaganiec i trzymane są na smyczy", a także psy asystujące.