Ile osób wzięło udział w marszu? Szacunki ratusza i organizatorów

Sami organizatorzy, jeszcze przed rozpoczęciem tegorocznego marszu szacowali, że pójdzie w nim około 100 tysięcy osób. Już po marszu stwierdzili, że uczestników było "co najmniej 250 tysięcy" "To był największy Marsz Niepodległości od lat! Co najmniej 250 tysięcy! I był też spokojny i bezpieczny. A my jako organizatorzy byliśmy dużo spokojniejsi, mając na zapleczu taki zespół prawny adwokatów i radców prawnych, gotowych nieść niezbędną pomoc" - napisał prezes zarządu Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Bartłomiej Malewski.