Policjanci wystawili 213 mandatów, na łączną kwotę ponad 100 tysięcy złotych. Zatrzymali 50 dowodów rejestracyjnych, a 33 kierowców musiało pożegnać się z prawem jazdy. To efekt tygodniowej kontroli prowadzonej przez funkcjonariuszy.

Warszawska drogówka kontynuuję akcję "CICHE MIASTO II", wymierzoną w kierowców i motocyklistów hałasem uprzykrzających życiem mieszkańcom, stylem jazdy narażających ich zdrowie i życie. Ryczące silniki i "strzelające" tłumiki to smutna codzienność (choć głównie nocna) osób mieszkających przy przeskalowanych ulicach Śródmieścia czy Mokotowa. Od kilku tygodni policja przykręca piratom śrubę.

37 mandatów w ciągu doby, 213 przez tydzień

- Ja pana nie wybrałem losowo. To jest za to, na co sobie pan sam zapracował - odpowiadał jednemu z nich policjant, na uwagę, że "już nie wyrobi na te mandaty". Takich rozmów było więcej.