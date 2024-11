Budynki i okna podświetlą na czerwono. Finał ogólnopolskiej kampanii

W Warszawie i innych polskich miastach we wtorek o godzinie 17 wiele budynków rozświetli się na czerwono z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci. W stolicy będą to archikatedra warszawska i katedra warszawsko-praska.

We wtorek w Międzynarodowym Dniu Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci na czerwono zaświecą się liczne budynki w całej Polsce. To symboliczny sposób wyrażenia sprzeciwu wobec krzywdzenia dzieci i finał ogólnopolskiej kampanii "Dzieciństwo bez przemocy", w którą włączył się również Kościół - poinformowało biuro prasowe Konferencji Episkopatu Polski.

Apel duchownych

"Każde dziecko zasługuje na przyjęcie i miłość. Każdemu dziecku, które przychodzi na ten świat, należy się zapewnienie warunków niezbędnych do rozwoju. Nie tylko zabezpieczenie potrzeb materialnych, ale także poświęcenie mu uwagi i traktowanie z szacunkiem, stworzenie warunków, by mogło swobodnie się rozwijać emocjonalnie i duchowo. To zadanie spoczywa w znacznej mierze na rodzicach i opiekunach, ale nie bez znaczenia w kształtowaniu młodego człowieka są też relacje rodzinne i społeczne, także we wspólnocie Kościoła" - napisali w przesłaniu przewodniczący KEP abp Tadeusz Wojda oraz delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży abp Wojciech Polak.