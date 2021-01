Warszawa testuje nauczycieli klas 1-3. Ponad osiem tysięcy chętnych

Testy przesiewowe pod kątem COVID-19 będą przeprowadzane od 11 do 15 stycznia. Oprócz nauczycieli, zgłaszać mogą się także pracownicy administracji i obsługi szkół podstawowych.

"Decyzja podjęta przez władze późno"

- Bezpłatne badania pod kątem COVID-19 dla pracowników warszawskiej oświaty to dobra decyzja, ale żałuję, że została podjęta przez władze rządowe tak późno. Apelowaliśmy o szeroki dostęp do testów dla nauczycieli i pracowników szkół jeszcze przed wrześniowym powrotem uczniów i personelu do zajęć stacjonarnych - mówi cytowana w komunikacie ratusza Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy odpowiedzialna m.in. za edukację i ochronę zdrowia.