Rembertów

Prace w czterech dzielnicach. Będą zmiany w organizacji ruchu

W weekend remonty kolejnych ulic (zdj. ilustracyjne)
Kładą asfalt na drugiej nitce Belwederskiej i Sobieskiego (wideo archiwalne, ilustracyjne)
Źródło: tvnwarszawa.pl
Przedostatni weekend wakacji drogowcy wykorzystają na układanie nowej nawierzchni na wyjeździe z osiedla Nowy Rembertów. Asfaltowanie planują też na ostatnim odcinku Jana III Sobieskiego i na Kijowskiej. Utrudnienia pojawią się także w Wawrze, gdzie powstało nowe rondo. Będą objazdy i zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej.

Do końca wakacji potrwa remont nawierzchni wyjazdu z osiedla Nowy Rembertów. Równy asfalt zyska ulica Marsa. Z kolei w najbliższych dniach, 22-24 sierpnia, drogowcy zaplanowali asfaltowanie ostatniego odcinka ulicy Jana III Sobieskiego, frezowanie ulicy Kijowskiej, a także układanie nawierzchni na nowym rondzie w Wawrze.

Prace drogowe w Rembertowie rozpoczną się w piątek, 22 sierpnia. Około godziny 22 wykonawca zamknie ulicę Marsa na odcinku między Żołnierską a Ilskiego. Po ich zakończeniu - 31 sierpnia - nową nawierzchnię zyska wyjazd z osiedla Nowy Rembertów.

Podczas remontu kierowcy będą musieli korzystać z objazdu ulicami: Żołnierską i Strażacką. Dla mieszkańców przygotowano dodatkową opcję - przejazd ulicami: Ilskiego, Płatnerską i Suflerską. W trakcie prac nie będą kursowały autobusy linii 183. Zarząd Transportu Miejskiego uruchomi linię zastępczą Z83. Połączy ona pętlę Zielona ze stacją kolejową Warszawa Rembertów. Dodatkowo na objazdy skierowane zostaną autobusy linii 514, N21 i N71.

Utrudnienia na Marsa
Utrudnienia na Marsa
Źródło: Infoulice Warszawa
Odcinkowy pomiar prędkości przy wjeździe do tunelu POW
Będą nowe fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości. Sprawdź, gdzie
Ulice
Remont przejdzie fragment ulicy Modlińskiej
Zaoszczędzili na remontach, nadwyżkę chcą wydać na kolejne
Ulice
Stacja Warszawa Zachodnia
Pod Dworcem Zachodnim powstało 26 lokali. Prawie wszystkie są już wynajęte
Ochota

Ostatnia warstwa nowego asfaltu na Jana III Sobieskiego

Wykonawca linii tramwajowej do Wilanowa ma do ułożenia ostatnią warstwę nowej nawierzchni na ulicy Jana III Sobieskiego. Na weekend zaplanował prace na jezdni w stronę centrum na odcinku między ulicą św. Bonifacego a aleją Witosa. Utrudnienia pojawią się w nocy z czwartku na piątek (21/22 sierpnia), kiedy to zostanie ona zamknięta.

Urzędnicy zapowiadają, że od Nałęczowskiej będzie można pojechać prosto tylko jednym pasem jezdni do ulicy Truskawieckiej. Dodatkowo zamknięta będzie połowa skrzyżowania z ulicą św. Bonifacego od strony Powsińskiej. Remontowany odcinek można ominąć aleją Wilanowską i Wiertniczą lub ulicą Nałęczowską do Powsińskiej i dalej Idzikowskiego lub aleją Witosa. Kierowcy mogą pojechać także do alei Sikorskiego.

W czasie prac trasami objazdowymi będą kursowały autobusy linii 108, 116, 148, 163, 172, 185, 189, a także nocne: N03, N33, N81 i N83.

Jezdnia w kierunku centrum zostanie otwarta dla kierowców w poniedziałek, 25 sierpnia nad ranem.

Utrudnienia podczas ostatniego asfaltowanie na Jana III Sobieskiego
Utrudnienia podczas ostatniego asfaltowanie na Jana III Sobieskiego
Źródło: Infoulice Warszawa

Frezowanie na Kijowskiej

Drogowcy pojawią się także w weekend na Kijowskiej. W piątek około godziny 22 rozpoczną prace związane z wymianą nowej nawierzchni. Zakończą je w poniedziałek około godziny 4.

Podczas remontu obie jezdnie Kijowskiej zostaną wyłączone z ruchu. Nie będzie można korzystać z nich na odcinku pomiędzy Targową i Dworcem Wschodnim. Połączenie z Kijowską stracą ulice Targowa, Brzeska i Markowska. Jadący Kijowską od strony Zabranieckiej dojadą wyłącznie do zawrotki na wysokości parkingu i pętli autobusowej przed Dworcem Wschodnim.

Drogowcy wytyczyli objazd zamkniętego odcinka. Prowadzi ulicami: Targową, Ząbkowską, Radzymińską, Naczelnikowską i Zabraniecką do Kijowskiej.

"Podczas frezowania autobusy linii 120, 169, 512 i N02 ulicami Targową, Zamoyskiego i Lubelską dojadą do pętli po drugiej stronie Dworca Wschodniego. Podobnie autobusy nocne N03 i N71 w drodze na Winnicę i do Dworca Centralnego podjadą pod dworzec od strony Lubelskiej. Autobusy 123 zamiast na pętlę Dw. Wschodni (Kijowska) pojadą ulicami Zamoyskiego i Sokolą do stacji metra Stadion Narodowy" - zapowiada ratusz w komunikacie.

Frezowanie na Kijowskiej - objazd zamkniętego odcinka
Frezowanie na Kijowskiej - objazd zamkniętego odcinka
Źródło: Infoulice Warszawa
Nowy most w Porcie Czerniakowskim
Warszawa ma nowy most
Śródmieście
Na moście Poniatowskiego zostanie wymieniona dylatacja
Zwężenie na moście Poniatowskiego
Śródmieście
Nowe oznakowanie na Wisłostradzie
Drogowcy wrócili na Wisłostradę
Żoliborz

Ostatni etap prac na nowym rondzie w Wawrze

W Wawrze powstaje nowe rondo u zbiegu ulic Przewodowej, Strzygłowskiej i Mrągowskiej. Na nadchodzący weekend wykonawca zaplanował ostatni etap prac, polegających na asfaltowaniu.

Skrzyżowanie będzie całkowicie zamknięte w sobotę i niedzielę, 23 i 24 sierpnia. Ominąć je można ulicami: Trakt Lubelski i Skalnicową do Zasadowej. Podczas prac autobusy linii 142 będą kursowały ulicami Skalnicową i Zasadową, a 219 objazdem przez Trakt Lubelski.

Asfaltowanie nowego ronda w Wawrze
Asfaltowanie nowego ronda w Wawrze
Źródło: Infoulice Warszawa
pc

Autorka/Autor: kk/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: ZDM

