Strefa płatnego parkowania na Kamionku i Saskiej Kępie od listopada. Co się zmieni?

Drogowcy przygotowują się do rozszerzenia strefy płatnego parkowania. Prace na Kamionku i Saskiej Kępie rozpoczną się niebawem. Wyznaczone zostaną nowe miejsca postojowe, będą też zmiany w ruchu. Część ulic stanie się jednokierunkowa. Wprowadzenie rozszerzonej SPPN planowane jest na 4 listopada.

Strefa płatnego parkowania będzie obowiązywać od początku listopada 2024 r. Trwają intensywne przygotowania do jej wdrożenia. Na ulicach Kamionka pojawi się 60 parkomatów, Zarząd Dróg Miejskich ustawi też nowe znaki pionowe oraz poziome, aby precyzyjnie wyznaczyć miejsca postojowe.

Na Kamionku strefa płatnego parkowania obejmie 30 ulic, alej i placów mających status drogi publicznej. To zdecydowana większość ulic, lecz nie wszystkie. Zgodnie z przepisami strefa nie jest wprowadzana na drogach wewnętrznych, terenach osiedlowych i terenach prywatnych. Za organizację ruchu i parkowania na takich obszarach odpowiadają ich zarządcy, czyli np. urząd dzielnicy, deweloper, administracja osiedla lub wspólnota mieszkaniowa.

17 kilometrów płatnej strefy parkowania

Łączna długość ulic we wprowadzanej strefie płatnego parkowania w to blisko 17 kilometrów. Drogowcy wyznaczą na nich około dwóch tysięcy ogólnodostępnych miejsc postojowych. Na obszarze Kamionka zostaną też wyznaczone miejsca dla osób z niepełnosprawnościami ("niebieskie koperty").

Dodatkowo, bilans parkingowy poprawią strefy przeznaczone do parkowania tylko dla mieszkańców. To miejsca (za znakiem B-35) oraz strefy (za znakiem B-39) z zakazem postoju, który nie będzie dotyczył tylko posiadaczy odpowiedniego identyfikatora, przysługującego mieszkańcom najbliższej okolicy. Są one wprowadzane tam, gdzie niemożliwe jest wyznaczenie pełnowymiarowych – w rozumieniu odpowiednich przepisów – stanowisk postojowych, co jest warunkiem koniecznym do poboru opłat. "Ponadto, dodatkowe miejsca dla mieszkańców zostały oznaczone znakiem B-35 oraz tabliczką z cyfrą 6 (nie dotyczy posiadaczy abonamentu mieszkańca SPPN), gdzie każdy mieszkaniec w ramach obszaru abonamentowego będzie miał możliwość postoju na drodze niepublicznej zarządzanej przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe (np. na podwórkach)" - tłumaczy w komunikacie na ten temat ZDM.

130 dodatkowych miejsc

Łącznie w rejonie Kamionka będzie około 130 dodatkowych miejsc dla samochodów mieszkańców. Nie są to wszystkie parkingi w dzielnicy. Miejsca parkingowe znajdują się również m.in. w garażach czy na podwórkach. Nie wchodzą one jednak w poczet SPPN i nie są wliczane do podanej statystyki.

Obecnie na Kamionku są dwa odcinki ulic jednokierunkowych na dwóch ulicach. "W ramach wprowadzania strefy pojawi się kolejnych 9 takich odcinków na 8 ulicach (jedna ulica może mieć więcej niż jeden odcinek). Celem zmian w organizacji ruchu jest zwiększenie liczby legalnych miejsc postojowych oraz ograniczenie ruchu tranzytowego na ulicach lokalnych" - wyjaśniają drogowcy.

Wprowadzanie strefy płatnego parkowania niesie ze sobą obowiązek wykonania nowych projektów organizacji ruchu dla praktycznie wszystkich ulic, które mają być nią objęte. Na części z nich są to kosmetyczne poprawki. Na niektórych wprowadzone zostaną szerzej zakrojone zmiany w organizacji ruchu.

Zupełnie nowe miejsca postojowe w dużej liczbie zostaną wyznaczone m.in. na odcinkach ulic Mińskiej, Żupniczej i Międzynarowowej (przy parku Skaryszewskim, wraz z przekształceniem tego odcinka w strefę zamieszkania). Oprócz tego na wielu lokalnych uliczkach parkowanie zostanie w części lub całości przeniesione na jezdnię, uwalniając przestrzeń na chodnikach dla pieszych.

Na wszystkich ulicach włączanych do SPPN musi zostać wprowadzona nowa organizacja ruchu. Wiąże się to z przygotowaniem projektów czasowej (na okres robót) oraz stałej organizacji ruchu. Po zatwierdzeniu projekty te są sukcesywnie wdrażane w terenie. Może się to wiązać z przejściowymi utrudnieniami, takimi jak czasowe wyłączenie z użytku miejsc postojowych w celu zmiany lub odświeżenia oznakowania.

Harmonogram prac

Harmonogram prac znany jest zazwyczaj z tygodniowym wyprzedzeniem, ponieważ z takim zapasem wykonawca musi zgłosić zamiar wejścia w teren w konkretnym terminie. Znaki informujące o czasowej organizacji ruchu, obejmującej często zakaz parkowania na przestrzeni kilku dni, wystawiane są zaś z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem. Roboty są dzielone na etapy. To konieczne, bo wiążą się z czasowym wyłączeniem miejsc postojowych z użytku. Aby zminimalizować utrudnienia, prace nie są prowadzone jednocześnie na zbyt dużym obszarze. Pod uwagę trzeba też wziąć pogodę. Technologia wykonywania oznakowania poziomego wymaga suchego podłoża. Ważne jest więc, aby w trakcie malowania nie padał deszcz.

Na terenach przygotowanych do włączenia do strefy znaki informujące o obowiązku płatności za parkowanie będą zakryte lub przekreślone do początku listopada, kiedy SPPN zacznie obowiązywać.

Prace planowane w najbliższym czasie

ul. Joselewicza i ul. Frycza-Modrzewskiego 22.08-26.08 – etap I 26.08-28.08 – etap II 26.08-28.08 – etap III 22.08-26.08 – etap IV

ul. Lubelska 22.08-26.08 – etap I 26.08-28.08 – etap II 22.08-26.08 – etap III 22.08-26.08 – etap IV

ul. Skaryszewska 22.08-26.08 – etap I 26.08-28.08 – etap II 22.08-26.08 – etap III

ul. Targowa 22.08-26.08 – etap I 26.08-28.08 – etap II

ul. Zamoyskiego 22.08-26.08 – etap I 26.08-28.08 – etap II

ul. Żupnicza 22.08-26.08 – etap I 26.08-28.08 – etap II 22.08-26.08 – etap III 26.08-28.08 – etap IV 26.08-28.08 – etap V

SPPN na Saskiej Kępie

Na ulicach Saskiej Kępy pojawi się 95 parkomatów, będą też nowe znaki pionowe oraz poziome, które wyznaczą miejsca postojowe.

Na Saskiej Kępie strefa płatnego parkowania obejmie 64 ulice, aleje i place mające status drogi publicznej. To zdecydowana większość ulic, lecz nie wszystkie.

Łączna długość ulic we wprowadzanej strefie płatnego parkowania to ponad 27 kilometrów. Drogowcy wyznaczą na nich około 2,2 tysiąca ogólnodostępnych miejsc postojowych. Na obszarze Saskiej Kępy zostaną też wyznaczone miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.

Dodatkowo, bilans parkingowy poprawią strefy przeznaczone do parkowania tylko dla mieszkańców. To miejsca (za znakiem B-35) oraz strefy (za znakiem B-39) z zakazem postoju, który nie będzie dotyczył tylko posiadaczy odpowiedniego identyfikatora, przysługującego mieszkańcom najbliższej okolicy. Są one wprowadzane tam, gdzie niemożliwe jest wyznaczenie pełnowymiarowych – w rozumieniu odpowiednich przepisów – stanowisk postojowych, co jest warunkiem koniecznym do poboru opłat. Ponadto, dodatkowe miejsca dla mieszkańców zostały oznaczone znakiem B-35 oraz tabliczką z cyfrą 3 lub liczbą 10 (nie dotyczy posiadaczy abonamentu mieszkańca ZDM), gdzie każdy mieszkaniec w ramach obszaru abonamentowego będzie miał możliwość postoju na drodze niepublicznej zarządzanej przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe.

Łącznie w rejonie Saskiej Kępy będzie też około 620 dodatkowych miejsc dla samochodów mieszkańców. Nie są to wszystkie parkingi w dzielnicy. Miejsca parkingowe znajdują się również m.in. w garażach czy na podwórkach.

Nowe jednokierunkowe ulice

Obecnie na Saskiej Kępie jest 55 odcinków ulic jednokierunkowych na 33 ulicach (jedna ulica może mieć kilka odcinków). W ramach wprowadzania strefy pojawi się kolejnych 12 takich odcinków na siedmiu ulicach. Celem zmian w organizacji ruchu jest zwiększenie liczby legalnych miejsc postojowych oraz ograniczenie ruchu tranzytowego na ulicach lokalnych.

Wprowadzanie strefy płatnego parkowania niesie ze sobą obowiązek wykonania nowych projektów organizacji ruchu dla praktycznie wszystkich ulic, które mają być nią objęte.

Zupełnie nowe miejsca postojowe w dużej liczbie zostaną wyznaczone m.in. na odcinkach ulic Nobla, Irlandzkiej i Berezyńskiej. Oprócz tego na wielu lokalnych uliczkach parkowanie zostanie w części lub całości przeniesione na jezdnię, uwalniając przestrzeń na chodnikach dla pieszych.

Na wszystkich ulicach włączanych do SPPN musi zostać wprowadzona nowa organizacja ruchu. Wiąże się to z przygotowaniem projektów czasowej (na okres robót) oraz stałej organizacji ruchu. Po zatwierdzeniu projekty te są sukcesywnie wdrażane w terenie. Może się to wiązać z przejściowymi utrudnieniami, takimi jak czasowe wyłączenie z użytku miejsc postojowych w celu zmiany lub odświeżenia oznakowania.

Harmonogram prac znany jest zazwyczaj z tygodniowym wyprzedzeniem. Znaki informujące o czasowej organizacji ruchu, obejmującej często zakaz parkowania na przestrzeni kilku dni, wystawiane są zaś z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem. Roboty są dzielone na etapy. Na terenach przygotowanych do włączenia do strefy znaki informujące o obowiązku płatności za parkowanie będą zakryte lub przekreślone do początku listopada 2024 r., kiedy SPPN zacznie obowiązywać.

Na ten moment prace na Saskiej Kępie jeszcze się nie rozpoczęły.

Wnioski o abonament od października

Rozszerzona strefa na prawym brzegu Wisły będzie obowiązywać od 4 listopada 2024 roku. Osoby mieszkające na jej terenie będą mogły z miesięcznym wyprzedzeniem, czyli od początku października, występować do Zarządu Dróg Miejskich o wydanie abonamentu parkingowego. Do wyboru są dwa rodzaje abonamentów różniące się kosztem oraz zasięgiem uprawnień oraz dwa sposoby ich wyrobienia – stacjonarnie lub przez internet na stronie AbonamentZdomu.zdm.waw.pl.

Data startu strefy jest nieprzypadkowa. W listopadzie ma się bowiem zakończyć w Warszawie montaż nowoczesnych parkomatów. Wieloletnia umowa na ich zakup, instalację oraz utrzymanie obejmuje całą strefę, czyli jej obecny obszar (wymiana wszystkich istniejących maszyn) oraz najbliższe rozszerzenie. Oznacza to, że nowe obszary na Kamionku i Saskiej Kępie będą od razu wyposażone w najnowsze dostępne na rynku urządzenia. Łącznie parkomatów będzie tam 155.

Wszystkie będą obsługiwały szereg nowoczesnych metod płatności (karta, NFC, BLIK itd.). Dzięki wbudowanemu czytnikowi kodów QR pozwolą też na przedłużenie czasu parkowania. Obecnie ta możliwość jest dostępna tylko w aplikacjach mobilnych, które oczywiście też będą działać w nowej strefie.

Oprócz tego w blisko połowie tych urządzeń nadal będzie można zapłacić gotówką, popularność tego rodzaju płatności sukcesywnie spada, jednocześnie koszt utrzymania takich parkomatów jest najwyższy.

