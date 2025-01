Posłuchaj Wstrzymaj Policja: włamał się do mieszkania, zniknęły pieniądze, później samochód Źródło: KRP Warszawa VII

Latem podczas kilkudniowej nieobecności ktoś włamał się do ich mieszkania na Gocławiu. Złodziej zabrał pieniądze, kosztowności i kluczyki do volvo. Później wrócił jeszcze po auto. Policjanci z Pragi Południe zatrzymali w tej sprawie 48-latka. Był już karany za podobne przestępstwa.

Historia wydarzyła się latem na Gocławiu. Najpierw, podczas kilkudniowej nieobecności właścicieli mieszkania, ktoś włamał się i ukradł kasetkę z 70 tysiącami złotych, biżuterię, głośnik i kluczyki do volvo XC60. Później zniknęło też auto. Łączna wartość strat wyniosła ponad 170 tysięcy złotych.

Samochód został odnaleziony kilka dni później. Ustaleniem i zatrzymaniem podejrzanego zajęli się policjanci z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu. Po dokładnym przeanalizowaniu zabezpieczonych śladów i dowodów, zebraniu informacji wytypowali 48-latka, który w przeszłości był już karany za podobne przestępstwa i był znany policjantom.

ZOBACZ TAKŻE: Włamał się do czyjegoś domu i przebrał w cudze ubrania. Był kompletnie pijany i "szukał schronienia przed zimnem".

Policjanci zapukali do jego drzwi

- Kilka dni temu, kiedy operacyjni uzyskali informacje na temat tego, że mężczyzna pojawił się w miejscu zamieszkania zapukali do jego drzwi i go zatrzymali. Zabezpieczyli narzędzia, które mogą służyć do dokonywania przestępstw - przekazała rzeczniczka policji na Pradze Południe podinspektor Joanna Węgrzyniak.

Zgromadzony materiał dowodowy nie pozostawiał wątpliwości, a na jego podstawie 48-latek usłyszał dwa zarzuty: kradzieży z włamaniem do mieszkania i pomocnictwa do kradzieży z włamaniem samochodu.

- Oba przestępstwa popełnił w warunkach multirecydywy, to jest będąc już uprzednio skazanym w warunkach powrotu do przestępstwa. Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga-Południe skierowała wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec podejrzanego. Sąd wniosek uwzględnił i mężczyzna trafił do aresztu na trzy miesiące - podała policjantka.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga-Południe.

Policja zatrzymała 48-latka Policja zatrzymała 48-latka Źródło: KRP VII Policja zatrzymała 48-latka Źródło: KRP VII Policja zatrzymała 48-latka Źródło: KRP VII Policja zatrzymała 48-latka Źródło: KRP VII Policja zatrzymała 48-latka Źródło: KRP VII Policja zatrzymała 48-latka Źródło: KRP VII

ZOBACZ: Z marketów kradł whisky i perfumy. Policja zatrzymała podejrzanego.