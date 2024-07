Awaria pociągu na przystanku Warszawa Stadion

- Na przystanku osobowym Warszawa Stadion doszło do usterki pociągu Kolei Mazowieckich. Jest problem z jego uruchomieniem, będziemy podejmować inne czynności mające na celu ściągnięcie tego pociągu poprzez lokomotywę - potwierdziła w rozmowie z tvnwarszawa.pl rzeczniczka Kolei Mazowieckich Donata Nowakowska. Jak dodała, ruch na torach w kierunku wschodnim, do momentu uruchomienia lub ściągnięcia pociągu, był skierowany przez linię dalekobieżną. - Wprowadzono honorowanie biletów do Dęblina w pociągach PKP Intercity w obydwu kierunkach - podsumowała rzeczniczka.